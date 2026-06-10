Ukrajinci zničili továrnu, přístav i krymské muzeum. Svatokrádež, zuří Rusové

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  12:41
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Ukrajinci pokračují v sérii úspěšných úderů proti Rusku. Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že ukrajinská armáda v noci zasáhla vojenský závod v ruském městě Čeboksary a Kujbyševskou ropnou rafinerii v Samaře. Terčem se stal také Mariupol a krymský Sevastopol. Ruské síly v noci podnikly 26 útoků na Charkov, které si podle místních úřadů vyžádaly pět zraněných.

Válka na Ukrajině

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Zelenskyj uvedl, že ukrajinská armáda pokračuje v odvetných útocích na ruské vojenské cíle a ropnou infrastrukturu. Ukrajinské střely s plochou dráhou letu Flamingo podle něj v noci zasáhly závod v Čeboksarech, který ruské armádě dodává komponenty pro drony a rakety.

Ukrajinské drony zasáhly také budovu muzea v Sevastopolu na Ruskem anektovaném Krymu. (10. června 2026)
Ukrajina zasáhla Kujbyševskou rafinerii v Samarské oblasti. (10. června 2026)
Ukrajinské střely s plochou dráhou letu Flamingo zasáhly závod v Čeboksarech. (10. června 2026)
Ukrajinské síly zasáhly muzeum v Ruskem okupovaném Sevastopolu na poloostrově Krym. (10. června 2026)
Ukrajinské drony zasáhly také budovu muzea v Sevastopolu na Ruskem anektovaném Krymu. (10. června 2026)
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Ukrajinská armáda uvedla, že také zasáhla několik klíčových objektů v Ruskem okupovaném Mariupolu na jihovýchodě Ukrajiny, po úderech na jeho energetickou infrastrukturu zůstal podle ukrajinských zdrojů přístav bez proudu.

Ukrajinské drony v noci zasáhly i budovu muzea v Sevastopolu na Ruskem anektovaném Krymu. Muzeum připomíná krymskou válku z let 1853–1856 mezi carským Ruskem a osmanskou říší; Rusko v této válce prohrálo.

Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev na síti Telegram napsal, že po útoku hoří střecha muzea; neuvedl ale žádné další podrobnosti o škodách ani případných zraněných. „Nepřítel za tuto svatokrádež zaplatí!“ napsal Razvožajev.

Obyvatele miliónové Samary úřady vyzvaly, aby se uchýlili do úkrytů. Během útoku byla zastavena veřejná doprava.

Ukrajinská armáda přes noc zaútočila drony a raketami na cíle hluboko v Rusku, podle jehož ministerstva obrany vyslala na ruské území 326 dronů.

Podle ukrajinského letectva ruská armáda v noci vyslala na Ukrajinu 207 dronů, z toho 181 bylo sestřeleno.

Starosta Charkova Ihor Terechov uvedl, že bylo během několika minut zaznamenáno zhruba 20 úderů, pět lidí bylo zraněno. Město zažilo rozsáhlý dronový útok už předchozí noc. Noční útoky na Charkov potvrdil také šéf správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov, podle něhož jeden z úderů způsobil požár.

Zpravodajský portál Kyiv Post informoval rovněž o ruském dronovém útoku na Oděsu, který zasáhl dvě obytné budovy. Dva lidé byli zraněni při dalším útoku na Cherson. Rusko podniká dronové útoky na ukrajinská města noc co noc a jejich terčem se často stávají obytné čtvrti a civilní infrastruktura.

Rusko zahájilo v únoru 2022 invazi na sousední Ukrajinu a rozpoutalo tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, který si podle odhadů vyžádal životy statisíců vojáků a tisíců civilistů, včetně žen a dětí. Ukrajina se brání s pomocí západních spojenců a podniká vlastní útoky dronů v hloubi ruského území, aby způsobila agresorovi škody a logistické potíže.

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