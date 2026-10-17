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Další těžká noc. Rusové opět masivně cílili na Ukrajinu, v Chersonu zabili záchranáře

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  8:03
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Záchranáři hasí požár bytového domu poškozeného ruským raketovým útokem na...

Záchranáři hasí požár bytového domu poškozeného ruským raketovým útokem na Kyjev. (13. října 2026) | foto: Evgeniy MaloletkaČTK

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Rusko v noci na sobotu zaútočilo na Ukrajinu 332 drony a neupřesněným počtem střel. Uvedlo to ráno na platformě Telegram ukrajinské letectvo, podle něhož protivzdušná obrana zneškodnila 289 bezpilotních letounů a čtyři střely s plochou drahou letu.

Na 22 blíže neupřesněných lokacích eviduje zásahy. V Chersonu ruský útok zabil čtyřiašedesátiletého řidiče záchranné služby, uvedl ráno náčelník městské vojenské správy Jaroslav Šaňko.

„V Chersonu byla dnes ráno při leteckém úderu zraněna rodina s nemluvnětem. V době útoku se ve svém bytě nacházeli tři lidé: osmadvacetiletá žena, sedmatřicetiletý muž a měsíční dítě. Všichni tři utrpěli zranění,“ napsal v jiné zprávě na Telegramu Šaňko.

O zraněných po ruských útocích informují také úřady dalších ukrajinských měst. Například v Záporoží podle šéfa oblastní správy Ivana Fedorova ruský útok zranil pět lidí včetně jedenáctileté dívky. V Charkově stoupl počet zraněných po ruském raketovém útoku v pátek večer na 15, jsou mezi nimi i tři děti, píše server Ukrajinska Pravda.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo na další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.

Voják 93. samostatné mechanizované brigády ukrajinských ozbrojených sil Cholodnyj Jar sleduje oblohu kvůli ruským dronům. (31. ledna 2026)
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Ruské ministerstvo obrany zatím svou zprávu o zneškodňování ukrajinských dronů přes noc nevydalo. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin na Telegramu během noci informoval o sestřelení desítek dronů, které podle něj mířily na ruskou metropoli.

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