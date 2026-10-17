Další těžká noc. Rusové opět masivně cílili na Ukrajinu, v Chersonu zabili záchranáře

Na 22 blíže neupřesněných lokacích eviduje zásahy. V Chersonu ruský útok zabil čtyřiašedesátiletého řidiče záchranné služby, uvedl ráno náčelník městské vojenské správy Jaroslav Šaňko.
„V Chersonu byla dnes ráno při leteckém úderu zraněna rodina s nemluvnětem. V době útoku se ve svém bytě nacházeli tři lidé: osmadvacetiletá žena, sedmatřicetiletý muž a měsíční dítě. Všichni tři utrpěli zranění,“ napsal v jiné zprávě na Telegramu Šaňko.
O zraněných po ruských útocích informují také úřady dalších ukrajinských měst. Například v Záporoží podle šéfa oblastní správy Ivana Fedorova ruský útok zranil pět lidí včetně jedenáctileté dívky. V Charkově stoupl počet zraněných po ruském raketovém útoku v pátek večer na 15, jsou mezi nimi i tři děti, píše server Ukrajinska Pravda.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo na další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.
Ruské ministerstvo obrany zatím svou zprávu o zneškodňování ukrajinských dronů přes noc nevydalo. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin na Telegramu během noci informoval o sestřelení desítek dronů, které podle něj mířily na ruskou metropoli.