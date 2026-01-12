Hoch v Kyjevě pobodal spolužáka a učitelku, zřejmě byl v kontaktu s Rusy

  14:38
Čtrnáctiletý chlapec v pondělí v Kyjevě zaútočil nožem na svého spolužáka a učitelku. Policie podle portálu RBK-Ukrajina prověřuje jeho možné kontakty s ruskými tajnými službami.

Policie uvedla, že žák deváté třídy si ráno nasadil masku a helmu a vběhl do třídy, kde nožem napadl učitelku dějepisu a spolužáka. Poté ze třídy utekl, zamkl se na toaletě a způsobil si bodná zranění. On, jeho spolužák i učitelka byli převezeni do nemocnice. Pedagožka je ve vážném stavu.

Vyšetřovatelé při prohlídce chlapcova telefonu zjistili, že si psal s lidmi, kteří mohou být zástupci ruských tajných služeb. Chlapec s nimi prý probíral svoje plány na páchání trestných činů. Policie motiv žákova útoku stále vyšetřuje.

Agentura AFP píše, že chlapec měl v době útoku na sobě černé tričko s nápisem „Hitler kaput“ (Hitler je vyřízený). Jde o protinacistický slogan používaný sovětskými vojáky za druhé světové války a krátce po ní.

Rusko proti Ukrajině vede od února 2022 válku. Svoji invazi do sousední země zdůvodnilo kromě jiného tím, že ukrajinské vedení v armádě toleruje skupiny vyznávající nacistickou ideologii. Kyjev i Moskva se často vzájemně obviňují z verbování mladistvých i dospělých k provádění různých útoků a sabotážních akcí ve prospěch znepřátelené země.

