Rusko zažívá retro vlnu. Po otevřené agresi proti Ukrajině, vystřižené jako z Brežněvovy doktríny omezené suverenity, se země Vladimira Putina vrací k praktikám z let devadesátých. Zboží, na jehož dovoz do Ruska vyhlásil Západ kvůli invazi na Ukrajinu embargo, proniká do země pokoutními způsoby. Ovšem s požehnáním Kremlu.