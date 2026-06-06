Rusové v noci vyslali na Ukrajinu 272 dronů. Ukrajinci útočili i u Petrohradu

Ruské drony způsobily v Záporoží požár na parkovišti u bytového domu. Podle předběžných informací utrpěla zranění jedna žena, uvedl na síti Telegram šéf Záporožské oblasti Ivan Fedorov.
Kolem 3:00 SELČ hlásily ruské zdroje výbuchy v obci Uzlovaja v Tulské oblasti a ve městě Usť-Labinsk v Krasnodarském kraji. Po zásahu tam podle dostupných informací začaly hořet ropné sklady. Požár vypukl také v okupované obci Zuhres v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny.
Ve stejnou dobu zasáhly ukrajinské drony také přístav v okupovaném Mariupolu, odkud byly hlášeny výbuchy a hustý kouř.
Ukrajinské bezpilotní letouny útočily rovněž na přístav Kronštadt, který leží asi 30 kilometrů od Petrohradu. Podle dostupných informací zde vypuklo několik požárů. V Petrohradu i přilehlé Leningradské oblasti se kvůli hrozbě dronových útoků rozezněly sirény protileteckého poplachu.
Na Petrohrad ukrajinské drony útočily také 3. června. Tehdy bylo zraněno několik lidí a poškozeno několik objektů včetně ropného terminálu.