Rusové v noci vyslali na Ukrajinu 272 dronů. Ukrajinci útočili i u Petrohradu

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  9:58
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Ruská armáda v noci na neděli zaútočila na Ukrajinu 272 bezpilotními letouny. Podle ukrajinských vzdušných sil protivzdušná obrana 249 z nich zničila nebo vyřadila, informoval web Ukrajinska pravda. V Záporoží byla při útoku zraněna jedna žena. Ukrajinské drony naopak zasáhly několik ruských regionů včetně Kronštadtu nedaleko Petrohradu.

Ruské drony způsobily v Záporoží požár na parkovišti u bytového domu. Podle předběžných informací utrpěla zranění jedna žena, uvedl na síti Telegram šéf Záporožské oblasti Ivan Fedorov.

Kolem 3:00 SELČ hlásily ruské zdroje výbuchy v obci Uzlovaja v Tulské oblasti a ve městě Usť-Labinsk v Krasnodarském kraji. Po zásahu tam podle dostupných informací začaly hořet ropné sklady. Požár vypukl také v okupované obci Zuhres v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny.

Ve stejnou dobu zasáhly ukrajinské drony také přístav v okupovaném Mariupolu, odkud byly hlášeny výbuchy a hustý kouř.

Ukrajinské bezpilotní letouny útočily rovněž na přístav Kronštadt, který leží asi 30 kilometrů od Petrohradu. Podle dostupných informací zde vypuklo několik požárů. V Petrohradu i přilehlé Leningradské oblasti se kvůli hrozbě dronových útoků rozezněly sirény protileteckého poplachu.

Na Petrohrad ukrajinské drony útočily také 3. června. Tehdy bylo zraněno několik lidí a poškozeno několik objektů včetně ropného terminálu.

Ukrajinské drony zasáhly ruský Petrohrad. Po městě se linul silný kouř. (3. června 2026)
Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském přístavu Kronštadt. (3. června 2026)
Ukrajinské drony zasáhly ruský Petrohrad. Po městě se linul silný kouř, to ale běžkyni nezastavilo. (3. června 2026)
Záběr ukazuje moment útoku na korvetu Bojkij v petrohradském přístavu Kronštadt. (3. června 2026)
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