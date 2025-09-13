Ukrajina hlásí zničení 137 nepřátelských dronů. Rusové zasáhli devět míst

Autor: ,
  11:42aktualizováno  11:42
Ukrajinská protivzdušná obrana od pátečního večera do sobotního rána zničila 137 ze 164 vyslaných ruských dronů, uvádí ukrajinské letectvo. Ruská armáda tvrdí, že v noci na sobotu zneškodnila 42 ukrajinských dronů.
Ruský dronový útok zničil autoservis ve městě Sumy. (12. září 2029)

Ruský dronový útok zničil autoservis ve městě Sumy. (12. září 2029) | foto: Profimedia.cz

Sestřelili jsme stovky ukrajinských dronů, hlásí Rusko
Ukrajinci zaútočili drony v ruské Leningradské oblasti. (12. září 2025)
Ukrajinci zaútočili drony v ruské Leningradské oblasti. (12. září 2025)
Ukrajinci zaútočili drony v ruské Leningradské oblasti. (12. září 2025)
9 fotografií

Armáda země, která se už více než tři a půl roku brání ruské agresi, také informovala o 27 zásazích bezpilotních letounů a jedné balistické rakety na celkem devíti místech. O škodách či zraněných se ukrajinské letectvo nezmínilo.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že se jeho silám ukrajinské drony podařilo zničit nad územím šesti oblastí a poloostrova Krymu, který Moskva v roce 2014 nelegálně anektovala.

V Belgorodu, který leží nedaleko od hranic s Ukrajinou, utrpěla podle zdejších úřadů v důsledku výbuchu dronu otřes mozku a četná střepinová poranění dvacetiletá žena.

Vstoupit do diskuse

Komentář

Nepál na křižovatce. Korupce a populační boom jako přítěž, generace Z se bouří

Víkend bude na východě země ve znamení vydatných dešťů. Hrozí i silné bouřky

OBRAZEM: Rok od povodní. Podívejte se, jak dnes vypadají nejvíce zasažená místa

Maminy řeší děti, Taťkové manželky? Háma a Pazderková lákají na původní muzikál

Ukrajina hlásí zničení 137 nepřátelských dronů. Rusové zasáhli devět míst

Trump dál útočí na levicové radikály, po Kirkově smrti klidní situaci aspoň guvernér

Komentář

Tři miliardy lidí proti Západu. A summit v Číně byl varováním

Izrael útočil v Kataru na Hamás balistickými raketami odpálenými z Rudého moře

Kapesní průvodce inteligentního občana po životě Petra Kellnera aneb Jaká byla jeho cesta k miliardám

Premium

„Pane prezidente, Charlie vás miloval.“ Vdova po zastřeleném Kirkovi promluvila

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Pešán na cizí střídačce? Divné, ale mám ho rád, říká liberecký střelec Musil

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.