Rusové masivně útočili na ukrajinskou infrastrukturu, tři lidé zemřeli

Bombardování a výpadky proudu hlásí řada míst, uvedla ukrajinská ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková. „Nepřítel podnikl další masivní útok proti ukrajinské energetické infrastruktuře. Z toho důvodu byly na množství míst nasazeny nouzové energetické zdroje,“ napsala Hryčnuková na facebooku. S následky útoků se potýkají také například Sumská nebo Oděská oblast.
Ruský dron v noci zasáhl devítipatrovou obytnou budovu v Dnipru a zničil byty ve čtvrtém až šestém patře, informovaly ukrajinské záchranné služby. Premiérka Julija Svyrydenková uvedla, že útok zabil dvě ženy a dalších 12 lidí zranil. Úřady předtím uvedly, že mezi zraněnými jsou dvě děti. Evakuováno bylo celkem 28 lidí včetně pěti dětí. Při útoku na Charkovskou oblast podle Svyrydenkové zemřel další člověk
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na noční ruské útoky opět vyzval spojence Kyjeva, aby zavedli přísnější sankce proti ruskému energetickému sektoru. Ukrajinský prezident na sociální síti X uvedl, že jaderný energetický sektor Ruska dosud není předmětem sankcí a jeho vojensko-průmyslový komplex stále získává mikroelektroniku ze Západu.
„Je třeba vyvinout větší tlak také na obchod s ropou a plynem. Očekáváme příslušná rozhodnutí ze strany Spojených států, Evropy a G7,“ dodal Zelenskyj. Jeho výzva následuje den poté, co Spojené státy udělily Maďarsku výjimku z amerických sankcí, která mu na jeden rok umožní nadále bez postihu odebírat ruský plyn a ropu.
V Rusku tři ukrajinské drony v noci na sobotu zasáhly elektrickou rozvodnu ve Vologodské oblasti, oznámil její gubernátor Georgij Filimonov na platformě Telegram. Úřady škody na rozvodně teprve vyhodnocují, ale dodávky elektřiny v této oblasti, která se nachází severně od Moskvy a asi 1900 kilometrů od Ukrajiny, pokračují bez přerušení, uvedl Filimonov.
Dva lidé utrpěli zranění při zásahu obytné budovy ukrajinským dronem v ruském průmyslovém městě Saratov, asi 625 kilometrů od hranice s Ukrajinou, uvedl místní gubernátor Roman Busargin.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že přes noc protivzdušná obrana sestřelila 83 ukrajinských dronů, většinu v oblastech sousedících s Ukrajinou. Rusko podle Reuters také uvedlo, že jeho síly postupují v tvrdých bojích kolem klíčových měst Pokrovsk a Kupjansk a že obsadily malou vesnici Vovče na východě Ukrajiny.
Ukrajina se brání ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, součástí bojů jsou vzdušné útoky a ostřelování, které podnikají obě země. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP.
Ve čtvrtek se kvůli ruskému útoku bez elektrického proudu ocitlo osm uhelných dolů v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, kde bylo tou dobou v podzemí 2595 horníků.