Ukrajinci zasáhli kolonu s ruským generálem Abačevem. Přišel o ruku a nohu

Autor:
  11:20
Ukrajinský noční úder na ruskou kolonu v Kurské oblasti v noci na neděli vážně zranil jednoho z předních ruských generálů Esedulla Abačeva. Důsledkem zranění musel být letecky převezen do Moskvy, kde mu amputovali ruku a nohu. Informovala o tom ukrajinská média s odvoláním na tamní ministerstvo obrany.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„V noci z 16. na 17. srpna ukrajinské jednotky zasáhly palbou nepřátelskou kolonu na dálnici Rylsk-Chomutovka v ruské Kurské oblasti,“ píše se ve zprávě ukrajinské armády podle serveru Newsukraine. Informaci potvrdil gubernátor Přímořského kraje Oleg Kožemjako.

Generálporučík Esedulla Abačev ocenil vojáky, kteří zadrželi údajné teroristy z masakru v Crocus City Hall, když se „pokoušeli dostat na Ukrajinu“ (25. března 2024)
Generálporučík Esedulla Abačev. (25. března 2024)
Generálporučík Esedulla Abačev (vlevo) ocenil vojáky, kteří zadrželi údajné teroristy z masakru v Crocus City Hall, když se „pokoušeli dostat na Ukrajinu“ (25. března 2024)
Generálporučík Esedulla Abačev ocenil vojáky, kteří zadrželi údajné teroristy z masakru v Crocus City Hall, když se „pokoušeli dostat na Ukrajinu“ (25. března 2024)
5 fotografií

Zástupce velitele skupiny ruských ozbrojených sil „Sever“ generálporučík Esedulla Abačev utrpěl při útoku vážná zranění. „Zraněný důstojník byl urgentně přepraven vojenským transportním letadlem do Centrální vojenské klinické nemocnice Višněvského v Moskvě. V důsledku zranění přišel o ruku a nohu,“ dodala zpravodajská služba.

Zpravodajská služba ministerstva obrany Ukrajiny zdůraznila, že za každý válečný zločin spáchaný na ukrajinském lidu bude spravedlivě potrestán.

Na začátku července byl v Kurské oblasti zabit zástupce velitele námořnictva Michail Gudkov. Velel brigádě námořní pěchoty Tichooceánské flotily a nedávno před svou smrtí byl povýšen na zástupce velitele vojenského námořnictva. Zabil ho raketový systém HIMARS.

Abačev za sebou má bohatou vojenskou kariéru. Jako voják se účastnil války o Náhorní Karabach, druhé války v Čečně, válce v gruzínské Jižní Osetii v roce 2008 a vojenských operací v Sýrii. Za své zásluhy obdržel státní vyznamenání Hrdina Ruské federace. Do hodnosti generálporučíka ho ruský prezident Vladimir Putin jmenoval v roce 2023.

V březnu 2024 Abačev vyznamenal několik svých mužů za dopadení údajných pachatelů teroristického útoku v Krasnogorsku na předměstí Moskvy. Podle jeho tvrzení směřovali na Ukrajinu. Při teroristickém útoku v koncertní síni Crocus západně od Moskvy zemřelo 145 lidí a 551 bylo zraněno. K útoku, před jehož pravděpodobnosti varovaly i americké tajné služby, se přihlásila odnož Islámského státu. Čtyři pachatelé pocházeli z Tádžikistánu.

Dálnice mezi Chomutovkou a Rylskem u města Kursk (modře)

Dálnice mezi Chomutovkou a Rylskem u města Kursk (modře)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.