Rusové střílejí na dřevěné makety HIMARS. Ukrajinci je tak nutí plýtvat raketami

„Když (ruské) bezpilotní letouny vidí raketomet, je to jako VIP cíl,“ prozradil listu The Washington Post nejmenovaný výše postavený ukrajinský činitel o dvojnících HIMARS. I když jsou z dřeva, pro dron bývají nerozlišitelné od těch skutečných.

Rusové vysílají drony, aby jim prozradily údaje o poloze nepřátelských zbraní. Bezpilotní letoun dá echo ruským silám, které pošlou na místo rakety. Ukrajinci ví, že jejich protivníci mají velké množství střel a tak se je lstivými způsoby snaží o ně připravit. Navíc bez ohrožení lidských životů.

„Malá sovětská armáda nemůže porazit velkou sovětskou armádu,“ vysvětluje ukrajinský činitel, proč se Ukrajinci musí uchylovat k nekonvenčním způsobům boje. „Musíme bojovat asymetricky.“

Používání falešných návnad je jedním z ověřených způsobů vedení války a není proto divu, že se i Ukrajinci k němu uchýlili. A slaví s ním úspěchy. Ukrajinský činitel se listu pochlubil, že hned pár týdnů po zapojení imitací se jim povedlo připravit Rusko o deset raket třídy Kaliber. Úspěch Ukrajince přesvědčil, aby návnady začali využívat v širším měřítku.

„Raketa Kalibr vystřelená na falešný HIMARS, je raketa, která nemůže být užita proti ukrajinskému městu,“ vysvětluje prospěšnost obelsťovací taktiky vojenský analytik z Foreign Policy Research Institute Rob Lee.

Pentagon odhaduje, že zásoby ruské přesně naváděné munice se tenčí, přičemž bez západních mikročipů se nedá očekávat, že by Rusové ztráty zvládli nahradit. Zbytečně vyplýtvaná raketa na falešný vojenský cíl tak hraje Ukrajincům do karet.

Analytici poukazují ještě na další výhodu využívání falešných cílů. Rusy nutí, aby z důvodu opatrnosti přemístili svá velící centra a sklady munice dál od frontových linií. „Taková reorganizace degraduje ruskou schopnost masových dělostřeleckých útoků,“ podotýká vojenský analytik George Barros z Institute for the Study of War.

Ničíme HIMARS, pyšní se Rusové

Rusové se opakovaně hrdě bili v prsa, že zničili HIMARS. V červenci tvrdili, že zničili v Chmelnycké oblasti na západní Ukrajině překladiště s municí do amerických raketometů. Měsíc předtím ruský ministr obrany Sergej Šojgu oznámil, že zničili HIMARS a jejich muniční sklady na východě Ukrajiny.

Ukrajinci i Američané ruské výroky odmítali. „Žádný z USA poskytnutých HIMARS systémů nebyl ruskými silami na Ukrajině zničen,“ komentoval červnové Šojguovo prohlášení vrchní velitel americké armády Mark Milley. Američtí činitelé poznamenali, že pokud by byla ruská tvrzení pravdivá, zničili by Rusové více raketových systémů, než kolik USA na Ukrajinu vůbec poslaly.

Ruské výčty údajných vojenských úspěchů jsou obecně na Západě vnímány jako přehnané a nedůvěryhodné. Informace o používání falešných imitací ale naznačuje, že se Rusové na ukrajinskou vějičku jednoduše chytli. „Pokud si Rusové myslí, že zasáhli HIMARS, budou tvrdit, že zasáhli HIMARS,“ uvádí Barros.

Zatímco Ukrajinci si americké raketomety nemohou vynachválit, Rusku leží v žaludku. Ukrajina s jejich pomocí výrazně zpomalila a v některých oblastech v podstatě zastavila ruský postup. Ničením mostů a skladů raketomety působí ruské, již tak špatné logistice, černé chvilky a poskytly ukrajinským silám prostor pro protiofenzivu na jihu země.

Rusko se proto usilovně snaží HIMARS zničit. Moskva podle západních představitelů přikázala i svým špionům, aby systémy lokalizovali. I je ale může ukrajinská kamufláž ošálit.