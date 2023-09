Ruským emigrantům se v Izraeli nechce na vojnu. Tak táhněte zpátky, slýchají

Sedmnáctiletá Alice uprchla z Ruska do Izraele krátce po začátku války. Ani ne rok poté ji ale dorazil dopis, aby se dostavila k pohovoru s vojenskou komisí, která rozhodne, zda po dovršení plnoletosti nastoupí na vojnu. „Z Ruska jsem odešla kvůli válce, nedokážu si představit, že bych sloužila v jakékoliv armádě, v jakékoliv zemi,“ popsala.

Podle portálu The Moscow Times (MT) dívka patří ke stovkám ruských emigrantů, kteří po útěku před represemi, nejistotou nebo částečnou mobilizací čelí v Izraeli požadavku na vojenskou službu.

Ta se očekává od většiny Izraelců a vztahuje se i na nové imigranty mladší 22 let, kteří v zemi získají občanství. „Abyste měli dost času přizpůsobit se nové situaci, poznat Izrael a naučit se hebrejštinu, je váš nábor plánován až rok po vašem příjezdu do země,“ píše izraelská armáda na svém webu. Ženy musí odsloužit 24 měsíců, muži o osm měsíců více.

Ačkoli Alice o izraelské branné politice před svým příjezdem věděla, říká, že se musela soustředit hlavně na to, aby se co nejdříve dostala z Ruska. Kvůli účasti na protestech proti válce se o ní údajně zajímala policie.

Ihned po obdržení povolávacího dopisu začala Alice řešit, jak se vojně vyhnout. Výjimku mají například lidé s dětmi, ultraortodoxní židé, arabští občané Izraele nebo pacifisté – to je ale těžké prokázat. Alice nakonec po měsících tahanic dosáhla propuštění ze zdravotních důvodů.

„Nechcete? Táhněte, odkud jste přišli“

Izraelská organizace New Profile, která se staví proti militarismu, uvádí, že se na ní v posledních měsících se žádostí o radu, jak se vyhnout odvodu, obrátilo více než 100 nedávných ruských migrantů.

Do armády se nechtělo ani devatenáctiletému Matvejovi, který do země přijel loni v březnu. Nakonec ale nastoupil ke kybernetické jednotce. „Nesouhlasím s mnoha akcemi izraelské armády, ale chápu, že jejím hlavním cílem je bránit Izrael,“ míní s tím, že nesouhlasí s okupací palestinských území. Služba je ale podle Matveje klíčem k integraci do izraelské společnosti.

Izrael se stal pro ruské občany po vypuknutí invaze na Ukrajinu jednou z nejžádanějších destinací. Země po nich nechce turistická víza a Rusové s židovským původem mají automaticky nárok na občanství.

Podle listu The Jerusalem Post loni vzrostla židovská imigrace z Ruska o 400 procent. Přestěhování na základě zákona o návratu loni uskutečnilo 32 500 ruských židů. Kromě toho se do Izraele přistěhovalo také 14 500 židů z Ukrajiny. Celkem do země podniklo takzvanou aliju přes 61 tisíc přistěhovalců.

Neboť Izrael odesílá povolávací dopis asi rok po příchodu migranta, nyní odvádí Rusy, již loni utekli před záříjovou mobilizací. Na ty, kdo vojnu nepodstoupí, izraelská společnost pohlíží s despektem.

„Vrať se do Ruska, když nechceš sloužit,“ zaznělo podle MT v minulém týdnu pod příspěvkem na Facebooku, kde ruský imigrant pobouřil Izraelce žádostí o radu, jak se odvodu vyhnout. „Proč by takové jako ty měli chránit naše děti a vnoučata? Proč mají takoví lidé jako ty právo na návrat?“ tázala se jedna diskutérka. „Zavřeme pro takové hranice,“ přisadila si další.

Devatenáctiletý Miša z Moskvy, který do Izraele odjel loni v červenci, se naopak na službu těší. „V Izraeli je armáda radikálně odlišná od ruské armády, zvláště po vypuknutí války na Ukrajině. V Rusku je to něco, čeho jsem se nikdy nechtěl stát součástí,“ líčí. Také tam musí muži povinně na vojnu.

Válka rusky mluvící Izraelce rozdělila

Podle Jerusalem Postu válka na Ukrajině rusky mluvící Izraelce, kteří nyní tvoří asi 15 procent z téměř 10 milionů obyvatel, rozdělila.

„Zatímco ukrajinští Izraelci a noví ruští přistěhovalci většinou podporují Ukrajinu, starší ruští přistěhovalci jsou často obětí kremelské propagandy,“ míní Anna Žarová z organizace Izraelští přátelé Ukrajiny. Podle ní jde zejména o přistěhovalce z počátku 90. let minulého století, z nichž mnozí se neintegrovali a dosud se spoléhají na ruskojazyčné kanály.

„Vztahy mezi oběma komunitami se vyostřily. Naučili jsme se v každodenním životě vyhýbat se hádkám, které mohou přerůst v násilí,“ uvedla izraelská zdravotní sestra ukrajinského původu Natalia Germanová.

Ta od počátku bojů zveřejňuje na TikToku proukrajinská videa zaměřená na rusky mluvící Izraelce. Mnoho z nich totiž podle Germanové používá sociální síť k propagaci a ospravedlnění invaze. „Nenávidí Ukrajince žijící zde v Izraeli,“ míní.

Izraelci, kteří podporují Ukrajinu, ať už jde o ukrajinské válečné uprchlíky, starší ukrajinské přistěhovalce nebo ruské Izraelce, jsou podle Jerusalem Postu často frustrováni nedostatečnou vojenskou podporou Kyjeva ze strany Jeruzaléma a odmítnutím zaujmout v konfliktu jasný postoj.

Kromě přistěhovalců židovského původu přišly do Izraele také tisíce nežidovských ukrajinských uprchlíků. Těm Izrael ve snaze vyhnout se třenicím s Moskvou neudělil status uprchlíků, ale status „humanitárních turistů“.

„Pro Jeruzalém je udržování otevřeného komunikačního kanálu s Kremlem otázkou národní bezpečnosti. Pro Ukrajince, kteří v Izraeli pobývají na základě časově neomezených turistických víz, je však situace neudržitelná,“ uvedla Lena Dubrovinová, dobrovolnice pracující s utečenci.

Izraelské ministerstvo vnitra se nyní společně s izraelským vzdělávacím systémem zaměřuje na pomoc novým přistěhovalcům při integraci a na snížení neshod mezi přistěhovalci z různých prostředí.