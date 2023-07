Řešte v NATO elektrárnu v Záporoží, jste v dosahu zamoření, řekla Zacharovová

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová obvinila Ukrajinu ze systematického poškozování Záporožské jaderné elektrárny a dodala, že by se tématem měli zabývat vedoucí představitelé NATO příští týden na summitu v Litvě. Varovala, že v případě, kdy by se s největší jadernou elektrárnou v Evropě něco stalo, byla by většina členů aliance „v zóně přímého dopadu“.