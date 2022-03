Moskva slibuje klid zbraní a humanitární koridory z velkých měst. Zatím se to nedařilo

„Ruská federace 9. března 2022 od 10:00 moskevského času vyhlašuje klid zbraní a je připravena poskytnout humanitární koridory,“ píše se podle agentury TAAS v prohlášení podepsaném ruským generálplukovníkem Michailem Mizincevem, který vede mezirezortní koordinační štáb pro humanitární otázky. Informace má Kyjev obdržet do středy 3:00 moskevského času, následovat bude podle ruské strany dohoda na trasách a zahájení evakuace skrze humanitární koridory.

O příměří a humanitárních koridorech jednaly v pondělí při třetím kole rozhovorů delegace Ruska a Ukrajiny v běloruském pohraničí. Koridory ve městech měly fungovat již od úterý. Ukrajina ale odmítla využít jakékoli humanitární koridory nabízené Ruskem, které by Ukrajince vedly na ruské nebo běloruské území, odkud ruská vojska na zemi útočí. Podle Kyjeva ruské síly v rozporu s dohodou o humanitárních koridorech dál ostřelovaly ukrajinská města, a bránily tak v evakuaci jejich obyvatel.

Ukrajinská agentura Unian v úterý dopoledne informovala, že evakuace začala pouze ve městě Sumy. Podle ukrajinských úřadů se podařilo do večera odvést několik tisíc civilistů.

Příměří v oblasti bylo přerušeno jednou poblíž kontrolního stanoviště, uvedl gubernátor Sumské oblasti Dmytro Žyvyckyj. Agentura Reuters evakuaci ze Sum označila za první úspěšný „humanitární koridor“ od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

To stejné se nedá říct o situaci v přístavním městě Mariupol. Evakuace pomocí humanitárních koridorů měla probíhat v minulých dnech. Opakovaně ji ale narušily útoky ruských vojáků. Humanitární situace ve městě na jihovýchodě Ukrajiny je podle vicepremiérky Vereščukové katastrofální. V ulicích leží mrtvoly, vodu lidé získávají z potoků nebo roztápějí sníh a čím dál častěji se vloupávají do obchodů, aby měli co jíst, popsala agentura AP.

Místostarosta Mariupolu Serhij Orlov stanici BBC řekl, že ruské vojenské síly pokračují v bombardování oblastí, kde se lidé snaží shromažďovat, aby se pak mohli dostat ven z města. Některé silnice jsou podle něj zablokované, další zaminované. Město je bez vody, tepla, jídla, elektřiny, funkční kanalizace i telefonního spojení. Úřady se chystají začít kopat hromadné hroby, píše AP. Na místě čeká asi 200 000 lidí připravených k odchodu.

Ruské útoky podle ukrajinské strany pokračovaly i v úterý. V noci na úterý útoky proběhly na město Suma. Ruské jednotky opět útočily na civilní cíle. Při leteckém útoku zahynulo nejméně 21 lidí ve městě Suma, včetně dvou dětí. Dalších nejméně 27 civilistů zemřelo podle místní policie za poslední den v Charkově.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo podle ukrajinských úřadů přes dva tisíce civilistů, včetně několika desítek dětí. OSN zatím potvrdila úmrtí 474 civilistů, z toho 27 dětí a stovky zraněných.