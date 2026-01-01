Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)
Autor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymském městě Sudak. (19. června 2026)
Autor: Maxim Churusov / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Chlapci jezdí na šlapadle v Černém moři u krymské Jevpatorije. (20. června 2026)
Autor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Muž stojí na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)
Autor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Lidé tráví volný čas na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)
Autor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Lidé tráví volný čas na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)
Autor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Lidé se procházejí po pobřežní promenádě v krymském letovisku Jalta na pobřeží Černého moře. (17. června 2026)
Autor: Maxim Churusov / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Lidé odpočívají na pláži v krymském letovisku Jalta na pobřeží Černého moře. (17. června 2026)
Autor: Maxim Churusov / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Účastníci festivalu Paroprobeg se scházejí na pláži hotelu Jalta Intourist v krymské Jaltě. (18. června 2026)
Autor: Sergei Malgavko / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Lidé odpočívají na pláži v krymském letovisku Jalta na pobřeží Černého moře. (17. června 2026)
Autor: Maxim Churusov / TASS / Profimedia, Profimedia.cz
Ruští rekreanti tráví volný čas v Kerčském průlivu. (12. června 2026)
Autor: Maxim Churusov / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Mladíci zápasí na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)
Autor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Auta stojí ve frontě u čerpací stanice v krymském Simferopolu. (12. června 2026)
Autor: CTK / AP / Uncredited , ČTK
Lidé tráví slunečný den u pobřeží Černého moře na Krymu. (25. dubna 2026)
Autor: Maxim Churusov / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Lidé tráví slunečný den u pobřeží Černého moře na Krymu. (25. dubna 2026)
Autor: Maxim Churusov / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Protitankové překážky zvané dračí zuby lemují pláže u krymské Olenivky. (18. května 2026)
Autor: east2west news / WillWest News / Profimedia, Profimedia.cz
Pár turistů si prohlíží pomník ruského spisovatele Nikolaje Gogola v krymském Simferopolu. (7. června 2026)
Autor: Sergei Malgavko / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Protitankové překážky zvané dračí zuby lemují pláže u krymské Olenivky. (18. května 2026)
Autor: east2west news / WillWest News / Profimedia, Profimedia.cz
Protitankové překážky zvané dračí zuby lemují pláže u krymské Olenivky. (18. května 2026)
Autor: east2west news / WillWest News / Profimedia, Profimedia.cz
Muž tankuje u čerpací stanice ATAN v krymském Simferopolu. Místní úřady zavedly omezení prodeje pohonných hmot. (5. června 2026)
Autor: Sergei Malgavko / TASS / Profimedia, Profimedia.cz
Auta čekají ve frontě na pohonné hmoty u čerpací stanice v krymské Jevpatoriji po omezení prodeje paliv kvůli jejich nedostatku. (3. června 2026)
Autor: Alexey Pavlishak, Reuters
Ukrajinské drony zasáhly ruský Petrohrad. Z několika čtvrtí ve městě stoupal hustý kouř. (3. června 2026)
Autor: east2west news / WillWest News, Profimedia.cz
Na Krymu kvůli úderům ukrajinských dronů na zásobovací trasy zavládl nedostatek pohonných hmot (1. června 2026)
Autor: Alexey Pavlishak, Reuters
Na Krymu kvůli úderům ukrajinských dronů na zásobovací trasy zavládl nedostatek pohonných hmot (1. června 2026)
Autor: Alexey Pavlishak, Reuters
Na Krymu kvůli úderům ukrajinských dronů na zásobovací trasy zavládl nedostatek pohonných hmot (1. června 2026)
Autor: Alexey Pavlishak, Reuters
Ukrajinské drony zasáhly ruský Petrohrad. Po městě se linul silný kouř. (3. června 2026)
Autor: Reuters
Na Krymu kvůli úderům ukrajinských dronů na zásobovací trasy zavládl nedostatek pohonných hmot (1. června 2026)
Autor: Stringer, Reuters