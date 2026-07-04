Čekáme na totální ruský kolaps. Lidem na Krymu svitla naděje na osvobození

Autor:
  17:24aktualizováno  17:24
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Lidé se procházejí ulicí v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Lidé se procházejí ulicí v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026) | foto: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Následky ukrajinského útoku v Kerči na Krymu (23. června 2026)
Kolony na čerpací stanici v Čitě v Transbajkalském kraji v Rusku. (25. června...
Satelitní snímek zachycuje poškozený Henicheský most a nové náhradní mosty....
Krymská okupační správa kvůli ukrajinským úderům zastavila konání letních...
76 fotografií
Ukrajinské údery na ruské vojenské a logistické cíle na okupovaném Krymu dávají části místních novou naději na osvobození poloostrova. Nahlas se o tom ale odváží promluvit jen málokdo. Rusové aktivně hledají lidi, kteří si přejí vítězství Kyjeva a podrobují je represím.

„Chápu, že k osvobození Krymu máme ještě daleko, ale takovou naději jsme nezažili od ukrajinské protiofenzivy v roce 2023. Na Krymu se od okupace nedělo tolik věcí najednou a víme, že toho přijde ještě mnohem víc,“ řekl portálu Kyiv Independent anonymně jeden z místních.

Lidé se procházejí ulicí v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)
Následky ukrajinského útoku v Kerči na Krymu (23. června 2026)
Kolony na čerpací stanici v Čitě v Transbajkalském kraji v Rusku. (25. června 2026)
Satelitní snímek zachycuje poškozený Henicheský most a nové náhradní mosty. (21. června 2026)
76 fotografií

Podle něj mezi proukrajinsky smýšlejícími obyvateli nyní převládají smíšené pocity. Lidé mají obavy z reakce okupačních úřadů, zároveň ale vyhlížejí „úplný kolaps“ ruského režimu a příchod ukrajinské armády.

Moskva v rozporu s mezinárodním právem anektovala Krym v roce 2014. Otevřeně podporovat Ukrajinu je od té chvíle velmi riskantní, mnozí obyvatelé se přesto rozhodli proti okupaci postavit nebo se dokonce zapojili do odboje, který organizuje partyzánské hnutí Ateš.

„Někteří Ukrajinci žijí pod okupací už dvanáct let. Denně čelí represím. Přesto se nevzdali své identity a zachovali si důstojnost,“ prohlásil náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis.

Představitelka ukrajinského prezidenta pro Krym Olha Kuryšková uvedla, že její úřad nyní eviduje rostoucí počet případů pronásledování z politických důvodů. Podobný trend podle ní nastal i během ukrajinské protiofenzivy v roce 2023. Od začátku ruské okupace úřady na Krymu zahájily nejméně 520 takových stíhání.

„Trpělivě počkáme“

Zesílené ukrajinské útoky stále citelněji zasahují do života na poloostrově. Přispěly k nedostatku pohonných hmot, potravin i k výpadkům proudu. Okupační úřady proto 26. června vyhlásily na Krymu výjimečný stav.

„Nemáme benzin a elektřina i voda jsou na příděl. Nevím, kdy to skončí,“ řekl jeden z místních webu The Moscow Times. Situaci zhoršují i nespolehlivé vlakové spoje. „Buď je ruší, nebo mění jízdní řády,“ popsal.

„Tato strategie narušuje snahu prezidenta Vladimira Putina uchránit většinu Rusů – včetně těch, kteří na Krym přijeli jako turisté nebo se tam usadili – před dopady války,“ míní britská politoložka Jenny Mathersová.

„I když chybí palivo a elektřina a dochází k výpadkům v dodávkách vody, budeme i tak trpěliví a budeme čekat na ukrajinskou armádu,“ vylíčil pro Kyiv Independent jeden z dalších z odpůrců moskevské nadvlády.

Ukrajinská armáda se nyní snaží poloostrov izolovat. Cílem jejích útoků je vojenská, energetická a dopravní infrastruktura. Účelem je zabránit ruské armádě v tom, aby Krym využívala jako základnu k útokům proti Ukrajině.

Ukrajinské údery vrcholí v době turistické sezony. Okupační úřady kvůli nim pravidelně zavírají most přes Kerčský průliv, který Krym odděluje od ruského Krasnodarského kraje. Pozemní cesta přes okupovaný Mariupol a Melitopol je přitom rovněž vystavena častým útokům ukrajinských dronů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Wimbledon ONLINE: Lehečka vede, Nosková srovnala. Postoupila už Bouzková

Jiří Lehečka dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu.

Tour ONLINE: Výjimečné klání v Barceloně. Týmová časovka začala, dva Češi jsou v cíli

PŘÍMO POD SAGRADOU. Stáj Caja Rural i s českým cyklistou Jakubem Otrubou na...

Čekáme na totální ruský kolaps. Lidem na Krymu svitla naděje na osvobození

Lidé se procházejí ulicí v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Možný vítěz voleb v Německu si volí vedení, ulice zaplnily tisíce odpůrců AfD

Aktivisté protestují proti sjezdu německé strany AfD v Erfurtu. (4. července...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Messi nabádá tým ke zlepšení, Angličany „vítali“ v Mexiku

Francouzský záložník Aurélien Tchouméni během utkání se Švédskem.

Malostranský zápisník

Malostranský zápisník: Když političky vylézají z kostýmků jako motýli z kukel

Eva Decroix (ODS).

„Smrt Americe a Izraeli,“ skandovali Íránci při loučení s Alím Chameneím

Lidé se účastní smutečního obřadu za zabitého íránského nejvyššího vůdce...

Ve dvaceti nevíme, kým jsme. A já to nevím dodnes, uvedl Hoffman svého Absolventa

Dustin Hoffman uvádí v Thermalu slavný film Absolvent (4. července 2026).

Bez nových zdrojů by se rozpočet EU musel seškrtat, varovala von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (2. července 2026)

Komentář

S ním, nebo proti němu? Parlamentní volby v Srbsku budou spíš referendem o prezidentu Vučićovi

Srbský prezident Aleksandar Vučić hovoří na pódiu během velkého shromáždění...

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

„Vteřiny běžely jak v hrozném filmu.“ Kapitán potopené plachetnice s Čechy promluvil

Plachetnice a další lodě proplouvají průlivem Splitska Vrata mezi chorvatskými...

Dobyli jsme Kosťantynivku, tvrdí Rusové. Podle Kyjeva se o město dál válčí

Ukrajinští vojáci procházejí kolem poničených budov ve městě Kosťantynivka (8....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.