Obavy z ruské odvety. USA varovaly před významným útokem na Kyjev

„Ukrajinské drony zasáhly podnik v Belgorodské oblasti vyrábějící drony pro ruskou armádu a arzenál zbraní v Novgorodské oblasti na severozápadě Ruska,“ uvedl šéf centra pro boj s dezinformacemi Andrij Kovalenko.

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR tvrdí, že ukrajinská vojska úspěšně zasáhla ruské velitelství ve městě Gibkin, vzdáleném asi 170 kilometrů od ukrajinských hranic. HUR neupřesnila, jakým typem zbraní byl cíl zasažen.

Kromě 20 dronů zničených nad Novgorodskou oblastí bylo dalších 24 zničeno nad několika dalšími regiony v centrální a západní části Ruska, uvedlo ruské ministerstvo obrany na platformě Telegram.

Konkrétně pět dronů bylo zničeno nad Kurskou oblastí, tři nad Belgorodskou, dva nad Brjanskou a další dva nad Moskevskou oblastí. Ministerstvo však nesdělilo žádné informace o případných škodách způsobených útoky.

Jednotky ukrajinské protivzdušné obrany se naopak snažily odrazit ruský vzdušný útok na Kyjev z časného rána, uvedla vojenská správa ukrajinské metropole. Agentura Reuters uvedla, že její svědci slyšeli několik výbuchů, které zněly jako jednotky protivzdušné obrany v akci.

Ukryjte se, nařídily USA zaměstnancům

Velvyslanectví USA v Kyjevě ve středu oznámilo, že obdrželo informaci o možném významném útoku, a proto bude uzavřeno, uvedlo ve středu americké ministerstvo zahraničí.

„Z důvodu velké opatrnosti bude velvyslanectví uzavřeno a zaměstnanci velvyslanectví dostávají pokyn, aby vyhledali úkryt,“ uvedlo ministerstvo, které doporučilo i americkým občanům, aby byli připraveni se okamžitě ukrýt v případě leteckého poplachu.

Varování přišlo den poté, co Ukrajina podle médií a Moskvy poprvé použila americké rakety ATACMS k úderům v ruském vnitrozemí.

O dočasném uzavření svých velvyslanectví v Kyjevě kvůli riziku náletů podle listu Ukrajinska pravda informovalo také Španělsko, Itálie a Řecko.

„Bezpečnostní opatření ambasád nekomentujeme nikdy veřejně,“ uvedlo k možným opatřením na českém velvyslanectví v Kyjevě české ministerstvo zahraničních věcí.

V okolí ukrajinského hlavního města trosky sestřelených dronů poškodily školku a školu, tři kancelářské budovy, dva sklady a zemědělskou techniku, napsal list Ukrajinska pravda s odvoláním na oblastní správu a policii.

Ukrajinská obrana podle šéfa oblastní správy Ruslana Kravčenka nepřipustila, aby drony zasáhly objekty kritické infrastruktury, a nálet si nevyžádal oběti či raněné. Letecké poplachy v Kyjevské oblasti trvaly více než 11 hodin.

Rusko během noci vypustilo proti Ukrajině 122 dronů, řízenou raketu S-300, pět řízených leteckých raket Ch-59/69 a použilo také řízené letecké bomby. Do 11:00 (10:00 SEČ) se nad 14 oblastmi země podařilo sestřelit dvě rakety Ch-59/69 a 56 nepřátelských dronů, dalších 58 dronů se zřítilo v různých regionech, pět odletělo zpět do Ruska a jeden do Běloruska, uvedlo ukrajinské letectvo na sociální síti.

Ruská vojska také dobyla další vesnici na východě Ukrajiny, Illinku v Doněcké oblasti, tvrdí Moskva. O okupaci této obce ležící bezprostředně u města Kurachove informovali ukrajinští analytici z projektu DeepState před týdnem, ale dobytí obce Rusy ukrajinský generální štáb následně popřel.