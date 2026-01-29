Putin slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev, tvrdí Trump

Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil ve čtvrtek americký prezident Donald Trump. Moskva zatím nepotvrdila, že se zastavením útoků na Kyjev či jiná ukrajinská města souhlasila. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy v zásobování elektrickou energií, teplem i vodou.
„Osobně jsem požádal prezidenta Putina týden nestřílet na Kyjev a další města. A on to slíbil,“ řekl Trump na zasedání vlády v Bílém domě. Americký prezident také výslovně zmínil, že v oblasti panuje mimořádně chladná zima. Ukrajinu čekají podle meteorologů v nadcházejících dnech velmi silné mrazy, kdy teplota klesne i na minus 20 stupňů Celsia.

Země se už od února 2022 brání ruské invazi. Humanitární situace na Ukrajině je nyní kritická v důsledku systematických útoků zaměřených na energetickou a tepelnou infrastrukturu. Po útocích z nedávných dnů se ocitlo téměř 60 procent Kyjeva bez přístupu k elektřině a tisíce domácností byly bez vytápění.

Bez dodávek proudu navíc často v domech neteče ani voda. Češi na pomoc mrznoucím Ukrajincům vybrali sto milionů korun za pět dní. Stalo se tak díky sbírce iniciativy Dárek pro Putina. Čechům poděkoval i prezident Petr Pavel.

