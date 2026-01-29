Putin slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev, tvrdí Trump

„Osobně jsem požádal prezidenta Putina týden nestřílet na Kyjev a další města. A on to slíbil,“ řekl Trump na zasedání vlády v Bílém domě. Americký prezident také výslovně zmínil, že v oblasti panuje mimořádně chladná zima. Ukrajinu čekají podle meteorologů v nadcházejících dnech velmi silné mrazy, kdy teplota klesne i na minus 20 stupňů Celsia.
Země se už od února 2022 brání ruské invazi. Humanitární situace na Ukrajině je nyní kritická v důsledku systematických útoků zaměřených na energetickou a tepelnou infrastrukturu. Po útocích z nedávných dnů se ocitlo téměř 60 procent Kyjeva bez přístupu k elektřině a tisíce domácností byly bez vytápění.
Bez dodávek proudu navíc často v domech neteče ani voda. Češi na pomoc mrznoucím Ukrajincům vybrali sto milionů korun za pět dní. Stalo se tak díky sbírce iniciativy Dárek pro Putina. Čechům poděkoval i prezident Petr Pavel.