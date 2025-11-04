„Zpěv a tanec na kostech obětí.“ Rusové dokončují obnovu divadla v Mariupolu

Autor:
  15:51aktualizováno  15:51
Rusové oznámili, že jsou ve finální fázi obnovy divadla v Mariupolu. To v roce 2022 silně poničili při útocích na město a zabili stovky lidí, kteří se v něm skrývali. Rusko hodlá divadlo v prosinci otevřít a začít zde pořádat různá představení.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Místo, které se stalo dějištěm jednoho z největších válečných zločinů ruských okupantů, se nyní mění na místo pro ruské představení a koncerty,“ uvedla ukrajinská městská rada, která operuje z exilu.

„Už v prosinci Rusové plánují otevřít divadlo, aby v něm mohli uvádět ruské hry a fakticky ‚zpívat a tančit‘ na kostech mrtvých obyvatel Mariupolu,“ dodala.

Rusové opravují divadlo v ukrajinském Mariupolu, které sami poničili rozsáhlým a ničivým bombardováním, při kterém zemřely stovky civilistů, včetně dětí. (30. října 2025)
Letecký pohled na divadlo v Mariupolu, které sloužilo jako kryt, zničené bombardováním. (10. dubna 2022)
Nápis „děti“ u budovy divadla v Mariupolu (14. března 2022). Na objekt s tisícovkou lidí o dva dny později dopadly rakety.
Rusové opravují divadlo v ukrajinském Mariupolu, které sami poničili rozsáhlým a ničivým bombardováním, při kterém zemřely stovky civilistů, včetně dětí. (30. října 2025)
41 fotografií

Radnice připomněla, že ruská armáda 16. března 2022 zasáhla divadlo dvěma silnými leteckými bombami. V budově přitom byli civilisté, především ženy a děti, které se do něj uchýlili, aby se vyhnuli ostřelování. Před divadlem byl i velký nápis „Děti“, aby Rusové na budovu nestříleli.

Odhaduje se, že Rusové zabili přinejmenším 600 lidí, tragická událost tak zůstává jedním z nejsmrtelnějších ruských útoků v době invaze. Lidskoprávní organizace jej označují za jasný válečný zločin.

Městská rada připomíná, že Rusové nejdřív oplotili divadlo, aby skryli mrtvá těla v sutinách. Na zabité lili beton a skrývali pach rozkládajících se pozůstatků pomocí chlóru. Rusové podle Ukrajinců tvrdili, že zápach je ze skrytého skladu shnilých ryb.

„Události roku 2022 byly pro město i divadlo těžkou zkouškou. A opět, jak se stalo mnohokrát předtím, se divadlo znovuzrodilo spolu s Mariupolem,“ píší Rusové na nových oficiálních stránkách divadla. Pochvalují si, že na jeviště se vrátila ruská a sovětská klasika od Aleksandra Sergejeviče Puškina, Antona Pavloviče Čechova či Michaila Bulgakova. Divadelní sbor je ale nehraje v budově poničeného divadla, ale na jiném místě ve městě.

Rusko se snaží město v Doněcké oblasti přetvořit podle svého obrazu. Hromadně tam konfiskovalo byty původních obyvatel a dávalo je ruským občanům, kteří se sem stěhují. Poskytovalo je i občanům z ruskojazyčných zemí ze Střední Asie, kteří se podíleli na opravných pracích.

Rusové zároveň zničili všechny ukrajinské nástěnné malby, památníky a sochy a nahradili je svými vlastními. Jejím cílem je z města vymazat vše ukrajinské.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.