„Místo, které se stalo dějištěm jednoho z největších válečných zločinů ruských okupantů, se nyní mění na místo pro ruské představení a koncerty,“ uvedla ukrajinská městská rada, která operuje z exilu.
„Už v prosinci Rusové plánují otevřít divadlo, aby v něm mohli uvádět ruské hry a fakticky ‚zpívat a tančit‘ na kostech mrtvých obyvatel Mariupolu,“ dodala.
Radnice připomněla, že ruská armáda 16. března 2022 zasáhla divadlo dvěma silnými leteckými bombami. V budově přitom byli civilisté, především ženy a děti, které se do něj uchýlili, aby se vyhnuli ostřelování. Před divadlem byl i velký nápis „Děti“, aby Rusové na budovu nestříleli.
Odhaduje se, že Rusové zabili přinejmenším 600 lidí, tragická událost tak zůstává jedním z nejsmrtelnějších ruských útoků v době invaze. Lidskoprávní organizace jej označují za jasný válečný zločin.
Městská rada připomíná, že Rusové nejdřív oplotili divadlo, aby skryli mrtvá těla v sutinách. Na zabité lili beton a skrývali pach rozkládajících se pozůstatků pomocí chlóru. Rusové podle Ukrajinců tvrdili, že zápach je ze skrytého skladu shnilých ryb.
„Události roku 2022 byly pro město i divadlo těžkou zkouškou. A opět, jak se stalo mnohokrát předtím, se divadlo znovuzrodilo spolu s Mariupolem,“ píší Rusové na nových oficiálních stránkách divadla. Pochvalují si, že na jeviště se vrátila ruská a sovětská klasika od Aleksandra Sergejeviče Puškina, Antona Pavloviče Čechova či Michaila Bulgakova. Divadelní sbor je ale nehraje v budově poničeného divadla, ale na jiném místě ve městě.
Rusko se snaží město v Doněcké oblasti přetvořit podle svého obrazu. Hromadně tam konfiskovalo byty původních obyvatel a dávalo je ruským občanům, kteří se sem stěhují. Poskytovalo je i občanům z ruskojazyčných zemí ze Střední Asie, kteří se podíleli na opravných pracích.
Rusové zároveň zničili všechny ukrajinské nástěnné malby, památníky a sochy a nahradili je svými vlastními. Jejím cílem je z města vymazat vše ukrajinské.