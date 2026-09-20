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Největší útok na Moskvu. Během voleb udeřily stovky ukrajinských dronů

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  8:16aktualizováno  9:02
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Z ropné rafinerie stoupají oblaka kouře po útoku ukrajinského dronu u Moskvy....

Z ropné rafinerie stoupají oblaka kouře po útoku ukrajinského dronu u Moskvy. (20. září 2026) | foto: Reuters

Záchranáři stojí kolem oběti, která zahynula při úderu ukrajinského dronu na...
Obytný dům byl zasažen při úderu ukrajinského dronu v osadě Sofyino v Moskevské...
Obytný dům byl zasažen při úderu ukrajinského dronu v osadě Sofyino v Moskevské...
Z ropné rafinerie stoupají oblaka kouře po útoku ukrajinského dronu u Moskvy....
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Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli.

Moskevský starosta dodal, že útok se v hlavním městě obešel bez zranění. V Moskevské oblasti si údery vyžádaly dva mrtvé a šest zraněných, uvedl gubernátor Andrej Vorobjov.

„Dosud nejrozsáhlejší útok nepřátelských dronů na Moskvu byl odražen,“ napsal Sobjanin na telegramu s tím, že několik dronů zasáhlo moskevskou rafinerii a obytnou budovu. „Tento bezprecedentní útok byl zjevně naplánován s cílem narušit volby. Nepřítel neuspěl,“ dodal s odkazem na poslední den voleb do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu.

Ukrajina to zatím nekomentovala.

Vorobjov oznámil, že na Moskevskou oblast v noci mířilo 249 dronů. Jeden z nich zasáhl třípodlažní obytný dům v obci Sofjino, ve kterém zemřela 44letá žena. Druhou obětí byl starší muž v Orechovo-Zujevském okrese.

Pokračují útoky na Ukrajinu. Zahynuly děti i kněz

Ukrajina, která se od roku 2022 brání ruské agresi, taktéž ohlásila dronové útoky na svém území, včetně několika obětí. Při ruském útoku dronů v Kyjevské oblasti zemřela matka s dvěma dětmi, v téže oblasti zahynulo další dítě a v Chersonské oblasti zabil dron popa. Kreml v posledním týdnu pravidelně útočí bezpilotními letouny na Kyjev a sousední oblasti.

„Ve Fastivském okrese se stala strašlivá tragédie. Při nepřátelském útoku zahynula matka a její dvě malé děti – dívka a chlapec,“ napsal v sobotu pozdě večer šéf vojenské správy Tymur Tkačenko. Agentura Reuters s odvoláním na záchranáře v neděli napsala, že dětem byly tři roky. V neděli ráno pak Tkačenko doplnil, že v jeho regionu ruský dron zabíjel také ve Vyšhorodském okrese severně od centra ukrajinské metropole. Dítě, které zde při útoku utrpělo těžká zranění, jim v nemocnici později podlehlo.

Agentura Ukrinform v neděli informovala, že v sobotu ruský dron zasáhl klášter v Chersonské oblasti, kde zabil 71letého duchovního a čtyři další zranil. List Ukrajinska pravda dnes napsal, že při jiném útoku na Chersonskou hromadu, což je označení pro správní jednotky zahrnující například město a přilehlé vesnice, byli zraněni tři lidé.

Ukrajinské letectvo v neděli ráno oznámilo, že ruské síly v noci vyslaly na Ukrajinu 138 dronů, z nichž se 101 podařilo protivzdušné obraně sestřelit, případně prostředky radioelektronického boje odklonit. Ruské drony podle tohoto hlášení zasáhly 17 míst, trosky bezpilotních strojů pak dopadly na dalších pěti místech.

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