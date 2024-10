Rusko u Oděsy opět zasáhlo civilní loď. Zahynul jeden člověk, uvedl Kyjev

Ukrajinské ministerstvo pro obnovu před tím informovalo, že ruská armáda v černomořském přístavu Pivdennyj v noci na neděli zasáhla loď naloženou skoro 6 000 tunami kukuřice určené na vývoz. Nikomu z patnáctičlenné posádky tvořené Syřany a Egypťany se nic nestalo. Loď Paresa plovoucí pod vlajkou státu Svatý Kryštof a Nevis měla civilní náklad, zdůraznilo ministerstvo.

Ukrajinský resort pro obnovu v případě lodi Paresa dodal, že jde celkem o dvacáté civilní plavidlo poškozené při ruských útocích. V září Rusko zasáhlo loď převážející přes Černé moře pšenici do Egypta. O několik dnů později poničilo plavidlo plující pod vlajkou karibského státu Antigua a Barbuda.

Také vicepremiér pro obnovu a regionální rozvoj Oleksij Kuleba v pondělí obvinil Moskvu, že se snaží narušit fungování ukrajinského námořního potravinového koridoru a ohrozit tak globální potravinovou bezpečnost.

Ukrajina je klíčovým producentem obilí, bývá označována za obilnici Evropy a na její cenově dostupné dodávky zemědělských produktů spoléhají země v Africe, na Blízkém východě i v Asii. Rozsáhlá ruská invaze v roce 2022 ukrajinskému zemědělství zasadila těžkou ránu a kromě toho ohrozila bezpečnou plavbu lodí v Černém moři.

Rusko po vpádu do sousední země zablokovalo černomořské plavební trasy, po nichž Ukrajina vyvážela potraviny, nicméně Kyjev ještě v prvním roce války export po moři částečně obnovil díky obilné dohodě zprostředkované Tureckem a OSN. Moskva však loni její platnost neprodloužila. Kyjev následně zřídil vlastní dočasný námořní koridor, jenž vede podél pobřeží a dál do rumunských teritoriálních vod a do Turecka. Ministerstvo obnovy uvádí, že za dobu existence této trasy jí proplulo více než 2 500 lodí s více než 70 miliony tun nákladu.