Okupanti evakuují Cherson a okolí. Za Dněpr chtějí dostat 60 tisíc lidí

„V Chersonu začal organizovaný přesun obyvatel na druhý břeh Dněpru,“ cituje ruská agentura TASS z prohlášení městské správy Olešek, tedy města nacházejícího se právě na levém břehu. Evakuace se podle agentury odehrává na lodích, které převážejí lidi do Olešek a do obce Hola Prystaň. Podle agentury RIA Novosti na ně čekají autobusy, které je mají odvézt na poloostrov Krym, anektovaný Rusy v roce 2014, nebo přímo do Ruska.

Podle Salda je účelem evakuace „udržet lidi v bezpečí“ a umožnit armádě „jednat rozhodně“. „Chersonu se nevzdáme,“ zdůrazňuje gubernátor, podle něhož mají Rusové dost sil, aby odrazili ukrajinské útoky a dokonce podnikly protiútoky, pokud „si to taktická situace bude vyžadovat“.

Během následujících šesti dní bude každodenně evakuováno deset tisíc lidí, ruské regiony jsou připravené je přijmout, dodal. Gubernátor dále řekl, že už více než 5 tisíc lidí opustilo Cherson v uplynulých dvou dnech.

„Ráno jsem projížděl krajským centrem a zvnějšku nic nenasvědčovalo, že jsme pod tlakem,“ řekl v ruské televizi gubernátor. „Ale když jsem dorazil do říčního přístavu, viděl jsem čekající lodě naložené lidmi připravené se přepravit na levý břeh Dněpru.“

Saldo zopakoval své dřívější tvrzení, že ukrajinské ozbrojené síly by mohly zničit hráz přehrady Kachovské vodní elektrárny, což by vedlo k zatopení některých míst a vylití vody až do Chersonu. „Voda na některých místech stoupne o metr, lidé tam musejí být rychle evakuováni,“ uvedl. Samotný Cherson je podle něj položený výše, přesto jsou některé části případným zatopením ohrožené.

O evakuaci obyvatel Chersonské oblasti hovořil v úterý rovněž nedávno jmenovaný nový velitel ruských invazních sil na Ukrajině Sergej Surovikin. Generál podle RIA Novosti označil vojenskou situaci za „velmi složitou“ a aniž by své vyjádření nějak upřesnil, tvrdil, že se ukrajinské síly chystají u Chersonu uchýlit k zakázaným metodám boje.

Cherson, ležící u ústí Dněpru do Černého moře, měl před válkou přibližně 280 000 obyvatel. Stal se prvním velkým ukrajinským městem, kterého se Rusové zmocnili po letošním únorovém vpádu na Ukrajinu. Následně ruské vojsko získalo kontrolu nad velkou částí Chersonské oblasti, ukrajinským silám se ale od léta podařilo několik okupovaných obcí osvobodit.

Rusové patrně očekávají přenesení bojů do samotného města, uvedlo minulý týden britské ministerstvo obrany. Chersonská oblast je jedním ze čtyř ukrajinských regionů, které Moskva nedávno vyhlásila za ruské území. Prakticky celý svět tento nejnovější pokus ruského prezidenta Vladimira Putina o připojení dalšího ukrajinského území odmítá.