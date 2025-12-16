Sešli se ombudsmani Ukrajiny a Ruska. Do napadené země se vrátilo 60 jejích občanů

Na Ukrajinu se v úterý z Ruska vrátilo 60 jejích občanů, oznámil ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na Telegramu. Sešel se se svou ruskou kolegyní Taťjanou Moskalkovovou. Z Ruskem okupovaných území podle Lubince přijelo 15 lidí, většina z nich s omezenou pohyblivostí. Do vlasti se vrátilo také 45 Ukrajinců z ruských detenčních zařízení pro cizince.
Mezi navracejícími se Ukrajinci byla například 56letá žena, která v minulosti prodělala mozkovou mrtvici a od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 byla nucena žít v Rusku. Na úřad ombudsmana se s žádostí o pomoc při sloučení obrátila její dcera.

Lubinec se s Moskalkovovou sešel na ukrajinsko-běloruské hranici. Předal jí 2 000 balíků s humanitární pomocí pro ukrajinské zajatce držené v Rusku a dopisy od jejich blízkých.

Dal jí také seznamy pohřešovaných a těžce nemocných a zraněných Ukrajinců. Mluvili spolu i o ukrajinských válečných zajatcích odsouzených v Rusku.

Podle Moskalkovové se do Ruska dostalo 15 lidí z jedenácti rodin. Na svém účtu na Telegramu je ombudsmanka vyfocená u lůžka, na kterém leží stařenka držící v ruce kabelku.

Podle odhadů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Rusko zadržuje více než 6 000 ukrajinských válečných zajatců, píše agentura DPA.

