NATO by Rusy rychle porazilo, řekl Sikorski. Moskva reagovala

„Pokud by nás Rusko napadlo a my sundali rukavice, myslím si, že bychom porazili Rusko poměrně rychle. Máme zdrcující vzdušnou převahu, a to i když do toho nezapočítáme americké síly,“ řekl Sikorski na každoročním setkání Jaltské evropské strategie v Kyjevě.
Šéf polské diplomacie uvedl, že NATO má něco kolem 2 500 letadel. „A to jsem v poslední době nekontroloval, kolik máme F-35, střel JASSM a všech prostředků pro údery dlouhého dosahu,“ dodal.
Sikorski poukázal na to, že Ukrajincům se podařilo v průběhu šesti měsíců vyřadit polovinu ruských rafinerských kapacit. „My bychom to dokázali za šest týdnů a vyřadili i tu druhou polovinu,“ prohlásil.
Právě zlikvidování ruské energetické soustavy je podle něj receptem na úspěch. „Jednání jsou jedním ze způsobů, jak tuto válku ukončit. Dalším je, aby válka sama od sebe vyhasla, až Putin vyčerpá zdroje na její pokračování. Aby se tak stalo, musí se Ukrajina zaměřit především na útoky na rafinerie,“ myslí si polský ministr.
„Aby bylo jasno ohledně toho, co jsem řekl v Kyjevě. Že v případě ruské agrese na NATO, díky převaze ve vzduchu, by letectvo evropské části NATO bylo schopno, i bez účasti USA, zničit polovinu ruských rafinerií rychleji než Ukrajina. Stále si to myslím,“ upřesnil později Sikorski na sociální síti X.
Na jeho výroky reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Na svém telegramovém účtu mylně uvedla, že Sikorski hovořil o schopnosti Polska porazit rychle Rusko. Polský ministr zahraničí ale hovořil o celém NATO. „Rusofobie mozku,“ zkritizovala Sikorského.
O možnosti, že Rusko hodlá nějaký ze států NATO napadnout, se v poslední době mluví stále častěji. Bývalý druhý nejvýše postavený muž Aliance Rob Bauer se domnívá, že Rusko by mohlo vůči zemím NATO provést omezený útok, aby odklonilo jejich pozornost od Ukrajiny a přinutilo je z obav z vlastního osudu přestat dodávat zbraně Kyjevu.
„Tím útokem by možná chtěl odvést pozornost NATO a členských zemí NATO,“ myslí si Bauer. „Samozřejmě pak v členských zemích NATO vznikne debata, v níž lidé řeknou: Pokud je tomu tak, měli bychom přestat dodávat zbraně Ukrajině a nyní je musíme použít sami pro sebe.“
Podle Bauera existují náznaky, že Rusko zbrojí nad rámec svých potřeb pro válku s Ukrajinou, aby bylo připravené na NATO. „Myslím si, že možnost války s Ruskem se stala pravděpodobnější než možnost, že k válce s Ruskem nedojde. Bohužel,“ varoval dřívější druhý muž NATO.
Vyjádření Sikorského a Bauera přichází v době, kdy ruské drony zasáhly dva kilometry od hranic s Polskem osobní vlak jedoucí z Kyjeva do Varšavy. Krátce předtím po železnici projel vlak plný diplomatů a politiků včetně britského expremiéra Borise Johnsona, který se vracel z bezpečnostní konference v Kyjevě. Objevují se tudíž podezření, že právě tento vlak byl cílem Rusů.