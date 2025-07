„To, co se dnes děje, je zástupná válka, ale v podstatě je to plnohodnotná válka. Musíme podle toho jednat. Reagovat v plném rozsahu. A pokud to bude nutné, zahájit preventivní údery proti Západu,“ řekl Medveděv, který je nyní místopředsedou ruské bezpečnostní rady.

Západní podporu Kyjeva vykreslil jako součást podle něj staletého tažení proti Moskvě. „Je to další pokus zničit Západem nenáviděnou‚ historickou anomálii‘ – Rusko, naši zemi,“ prohlásil v rozhovoru s agenturou TASS.

Medveděv poznamenal, že Západ má „nejen zradu v krvi, ale také nemocnou, velmi zastaralou představu o vlastní nadřazenosti“.

Exprezident rovněž uvedl, že západní země po porážce nacistického Německa vynaložily „velké úsilí na zachování ideologie nacismu“.

„Nyní sklízíme následky takové úžasné tolerance k nacistickým zločincům v kombinaci s běsnící a zuřivou rusofobií. Zejména v zemích, které byly pro Adolfa Hitlera sluhy nebo postradatelným materiálem – v Pobaltí, Polsku nebo na Ukrajině,“ rozohnil se.

Zopakoval tvrzení Kremlu, že Rusko neplánuje napadnout některou ze zemí NATO nebo Evropy, a řekl, že taková slova některých západních představitelů jsou „naprostým nesmyslem“. Nutno ale připomenout, že Moskva se vysmívala podezřením, že se chystá zahájit válku proti Ukrajině až do chvíle, kdy začala bombardovat ukrajinská města.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci prohlásil, že Medveděv sice vyjadřuje své vlastní názory, ale ty jsou „zcela oprávněné“ vzhledem k tomu, co označil za „konfrontační a militaristickou“ náladu v Evropě.

Medveděv v době, kdy v Kremlu v letech 2008 až 2012 vystřídal prezidenta Vladimira Putina, vystupoval jako liberální politik projevující pochopení pro Západ. Kvůli zálibě v technických vymoženostech si získal přezdívku „ajfončík“. Ale po poklesu na mocenském žebříčku a zejména po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se začal projevovat jako „jestřáb“.

Šéf NATO Mark Rutte v červnu varoval, že Rusko vyrábí za tři měsíce více munice, než kolik jí celá aliance vyrobí za rok, a že by mohlo členské státy ohrozit během tří až pěti let. Uvedl, že hrozba ze strany Putinova režimu zůstane akutní, i kdyby válka na Ukrajině skončila.