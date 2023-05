To, že Putin napadne Ukrajinu, jsme tušili už v roce 2011, řekl Clinton

Ruský prezident Vladimir Putin vyjádřil pochybnosti nad dohodou o ukrajinské územní celistvosti už v roce 2011. Při veřejné diskusi v New Yorku to uvedl bývalý americký prezident Bill Clinton. To dokládá, že USA a jejich evropští spojenci měli příležitost lépe se připravit na invazi v roce 2014, kdy Rusko anektovalo poloostrov Krym a začalo bojovat na ukrajinském Donbasu.