Štít nad Ukrajinou je čím dál děravější. Munice do Patriotů dochází

Statistika z posledního vzdušného útoku na Ukrajinu hovoří jasně. Rusko v noci na pondělí poslalo na Ukrajinu celkem 51 raket různých typů včetně čtyř hypersonických střel Kinžal a 24 řízených střel s plochou dráhou letu vypuštěných ze strategických bombardérů startujících ze základny Engels v Povolží.

Zatímco dříve úspěšnost ukrajinské protiletecké obrany dosahovala i více než osmdesáti procent, v pondělí nad ránem se jí podařilo zničit pouze 35 procent raket. Podle ukrajinských analytiků je to především kvůli nedostatku amerických systémů protiletecké obrany Patriot.

Mluvčí ukrajinského letectva nicméně ještě v pondělí tvrdil, že procento sestřelených ruských raket se nezměnilo a pohybuje se kolem 70 procent. O víkendu zase veřejnost ujišťoval, že dodávky střel do západních systémů pokračují normálně. V úterý ovšem připustil, že protiletecká obrana se potýká s nedostatkem munice.

„Nedávno se u nás objevilo téma, zda máme deficit protileteckých střel. Budu upřímný – máme ho pořád, poněvadž jsme plně závislí na dodávkách protiletadlových řízených střel... jak k sovětským, tak i k západním systémům,“ připustil Jurij Ihnat.

Dodávky munice do západních systémů protivzdušné obrany jsou pro Ukrajinu naprosto klíčové. Rusko si po celý podzim syslilo rakety a kamikaze drony a opravovalo flotilu strategických bombardérů. Tři dny před silvestrem rozjelo nevídaný blitz. Během pouhých pouhých pěti dnů vypustilo na Ukrajinu pět set střel a dronů, které zabily přes šest desítek lidí. Tak silné útoky napadená země za dva roky války nezažila.

Ukázalo se, že Rusové se poučili z minulého roku a dnes úspěšně experimentuji s taktikou. Rakety odpalují ze země, strategických bombardérů i z moře. Za letu mění jejich trajektorie, vypouštějí klamné cíle a koordinují časy dopadu, aby zahltili a oklamali systémy protivzdušné obrany. V jednom případě rakety prolétly kolem Kyjeva, ale pak se otočily zpět k cíli.

Mění se také cíle náletů. Zatímco loni se Moskva likvidací elektrické infrastruktury pokusila ponořit Ukrajinu do tmy a chladu a zlomit tak vůli obyvatelstva, dnes čím dál častěji útočí na objekty vojenského průmyslu. Ukrajina se totiž v obavách ze slábnoucí vůle Západu snaží nakopnout vlastní zbrojní výrobu a Moskva to dobře ví.

Experti varují, že právě obrana zbrojovek je naprosto klíčová, pokud se Ukrajina má v následujících letech postavit na vlastní nohy. „Západní systémy protivzdušné obrany a dodávky protiraket jsou v krátkodobém a střednědobém horizontu nezbytné pro ochranu rostoucí ukrajinské vojensko-průmyslové základny,“ konstatuje ve své svodce Institut pro studium války.

Jak velký je arzenál ruských raket? Zatím se zdá, že jich mají víc než dost. List Le Monde nedávno s odvoláním na ukrajinské zdroje uvedl, že Rusové stále mají k dispozici přibližně tisíc balistických střel nebo střel s plochou dráhou letu a jsou schopni vyrobit přibližně dalších sto měsíčně.

Podle Američanů navíc na přelomu roku při útocích na Záporoží poprvé nasadili střely krátkého doletu dodané Severní Koreou. K tomu finišují jednání o dodávkách obdobných raket z Íránu, který jim už posílá kamikaze drony Šáhed. Potvrzuje to například fakt, že v polovině prosince ruská delegace navštívila základnu íránských Revolučních gard a prohlédla si raketu krátkého doletu Ababíl.

Naopak zásoby munice do tří baterií Patriot poslaných na Ukrajinu Američany a Němci se rychle tenčí. Patrioty přitom tvoří pilíř protivzdušné obrany, protože jako jediné dokážou sestřelit i balistické střely a Ukrajincům se díky nim loni v květnu povedlo zdánlivě nemyslitelné: zlikvidovat hypersonickou raketu Kinžal, kterou Vladimir Putin označoval za prakticky nesestřelitelnou.

Výrobek arizonské zbrojovky Raytheon je ale hodně drahá zbraň. Jedna protiraketa stojí dva až čtyři miliony dolarů a Bílý dům a Pentagon nedávno podle The New York Times varovaly, že Spojené státy už je velmi brzy nebudou schopny dodávat. Podle některých západních analytiků by se tak mohlo stát během několika málo týdnů.

„Pokud koncem ledna nebo na počátku února dojde ke kritickému nedostatku munice, budou vysoce postavení představitelé v Kyjevě donuceni koncentrovat své omezené zdroje a ponechat většinu země bez ochrany. Za takových okolností bude stačit jedna vlna ruských vzdušných úderů, aby velmi snadno způsobila tisíce civilních obětí,“ varuje think-tank Atlantic Council.

Jistou naději představuje chystaný nákup tisícovky protiraket do Patriotů, který před týdnem avizovalo NATO. Hodnota zakázky by měla činit přibližně 5,5 miliardy dolarů (124 miliard korun) a do konsorcia zájemců patří Německo, Nizozemsko, Rumunsko a Španělsko. Předpokládá se, že část střel pak poputuje na Ukrajinu.

Američanům se navíc před dvěma týdny podařilo přemluvit Japonsko, aby změnilo pravidla vývozu zbraní a poslalo jim část raket do Patriotů, které v licenci vyrábí společnost Mitsubishi Heavy Industries. Spojené státy tak doplní sklady a na Ukrajinu budou moci poslat své vlastní zásoby drahocenných protiraket. Japonsko to kvůli své pacifistické ústavě udělat nemůže.

Ukrajinští velitelé jsou si dnes však každopádně vědomi, že s municí do Patriotů musí dnes velmi šetřit a stejně nedokážou uzavřít nebe nad celou zemí. „Dokážeme ubránit Kyjev, ale v tu samou dobu rakety ničí Oděsu,“ povzdechl si v nedávné reportáži The New York Times major jménem Volodymyr, který se loni na jaře na základně Fort Sill v Oklahomě během deseti týdnů přeučil na Patrioty ze sovětských systémů S-300.

„Díky zahraničním partnerům se nám podařilo vytvořit štít nad naší zemí. Ale pokud se k nám otočí zády, vrátíme se zas na začátek války, kdy lidé vůbec nevycházeli z krytů a Rusové se snažili obrátit naše města v naprosté trosky,“ dodává.