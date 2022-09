Mobilizace jako ze Švejka. Běžní Rusové bojovat nechtějí, jejich vysokými počty ale lze vyhrožovat

Analýza

Když na podzim 2020 vypukly boje mezi Armény v Náhorním Karabachu a Ázerbájdžánem, arménská komunita po celém světě mobilizovala k obraně vlasti a letadla do Jerevanu byla přeplněná dobrovolníky dychtícími co nejrychleji se dostat na frontu. Teď jsou letadla opět narvaná k prasknutí, ale jen na linkách z Ruska. Má to také hodně společného s mobilizací – tito cestující se jí ale chtějí za každou cenu vyhnout.