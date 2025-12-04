Rusko posílá ukrajinské děti na převýchovu do Severní Koreje, zní kritika

Podle ukrajinského Regionálního střediska pro lidská práva (RCHR) bylo zaznamenáno 165 táborů, ve kterých jsou ukrajinské děti rusifikovány a militarizovány, dodal veřejný ochránce práv. Tábory jsou podle něj na Rusy okupovaných ukrajinských územích, v Rusku, Bělorusku a KLDR. Moskva se nevyjádřila.
„Nucené přesídlování dětí, jejich rusifikace a militarizace jsou hrubým porušením mezinárodního humanitárního práva,“ uvedl na platformě Telegram Lubinec.
„Rusku nezáleží na osudech ukrajinských dětí. Pro zemi-agresora jsou pouze zdrojem pro budoucí války proti západnímu světu,“ napsal dále ukrajinský činitel s výzvou, že je nutné nalézt všechny odvlečené děti a vrátit je domů: „Ukrajinské děti nemohou být zbraní v rukou agresora.“
Ukrajinský veřejný ochránce práv neupřesnil, kolik dětí podle něj Rusové do Severní Koreje odvezli. Ukrajina, která se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, dlouhodobě viní Moskvu z nelegálního odvlečení přibližně 20 tisíc ukrajinských dětí.
Odhaduje se, že ruské rodiny násilně adoptovaly tisíce dětí a další byly umístěny do ruských militarizačních a převýchovných táborů, napsal list The Kyiv Independent. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle něj na začátku prosince uvedl, že vrátit se zatím podařilo 1859 ukrajinských dětí odvlečených Rusy.
Moskva popírá odebírání dětí proti jejich vůli a tvrdí, že byly přemístěny, aby nepřišly k úhoně během bojů ve válečné zóně. Mezinárodní trestní soud (ICC) v roce 2023 vydal zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou kvůli podezření z nezákonného odvlečení ukrajinských dětí do Ruska.
Totalitní Severní Korea patří mezi spojence Moskvy, kterou podle Kyjeva podporuje dodávkami munice. Do bojů na straně Ruska proti Ukrajině vyslala i tisíce svých vojáků.
Kateryna Raševská z RCHR ve středu ve svém vystoupení před podvýborem amerického Kongresu podle serveru The Kyiv Independent zmínila konkrétní dvě děti – dvanáctiletého Mišu z okupované části Doněcké oblasti a šestnáctiletou Lizu z okupovaného Simferopolu – které Rusové podle ní poslali do severokorejského tábora Songtowon.
„Děti se tam učily ‚ničit japonské militaristy‘ a setkaly se s korejskými veterány, kteří v roce 1968 zaútočili na loď amerického námořnictva Pueblo, kdy zabili a zranili devět amerických vojáků,“ uvedla.
Snahy americké první dámy
Kancelář americké první dámy Melanie Trumpové ve čtvrtek mezitím oznámila, že k rodinám se z Ruska vrátilo dalších sedm ukrajinských dětí. „Doufám, že naše společné úsilí nakonec povede k širší regionální stabilitě,“ cituje agentura Reuters Trumpovou.
Ta se do snah o repatriaci ukrajinských dětí vložila letos, kdy podle amerického prezidenta Donalda Trumpa poslala dopis ruskému vůdci Putinovi kvůli odvlečeným malým Ukrajincům. V říjnu oznámila, že si zajistila otevřený způsob komunikace s šéfem Kremlu a že některé děti se vrátily k rodinám. Její manžel mezitím usiluje o dojednání míru mezi Ruskem a Ukrajinou.
Spojené státy se podle Reuters ve středu připojily k většině zemí, které na Valném shromáždění OSN přijaly rezoluci, jež vyzývá Rusko k okamžitému a bezpodmínečnému navrácení ukrajinských dětí. Kyjev tento krok přivítal.