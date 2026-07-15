Rusové hlásí zmařený útok pašovanými drony. Na Ukrajinu měly mířit i přes Slovensko

Autor: ,
  20:30aktualizováno  20:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ukrajinský rapper Albert Vasyljev, známý jako Kyivstoner. (14. července 2019)

Ukrajinský rapper Albert Vasyljev, známý jako Kyivstoner. (14. července 2019) | foto: Profimedia.cz

Znak ruské Federální služby bezpečnosti (FSB) na služebním voze (19. dubna 2022)
FSB v akci (18. března 2024)
Ukrajinské drony zaútočily na základny ruského strategického letectva. (1....
Lubjanské náměstí v Moskvě zdobí výzdoba k 80. výročí vítězství nad nacistickým...
12 fotografií
Ruská tajná služba FSB tvrdí, že zmařila plánovaný útok proti strategickému podniku v Moskevské oblasti, při kterém měly být použity bezpilotní letouny propašované do Ruska z Ukrajiny přes Slovensko, Polsko a Bělorusko. Z organizace obvinila ukrajinskou tajnou službu SBU, které podle ní měly pomáhat blíže nespecifikované evropské zpravodajské služby nebo rapper Albert Vasyljev, známý jako Kyivstoner.

Tvrzení FSB nebylo možné nezávisle ověřit. Kyjev se nevyjádřil a hudebník obvinění podle webu The Moscow Times odmítl.

Podle FSB se na ruské území v zásilce španělských keramických dlaždic dostalo 35 FPV dronů, které obsahovaly řídící systémy kanadské výroby odolné proti elektronickému boji a také zahraniční výbušniny. Počáteční nastavení a montáž dronů před jejich přepravou do Ruska se odehrálo v Kyjevě, uvádí ruská tajná služba. Náklad měl přitom podle ní putovat do Ruska přes slovenskou metropoli Bratislavu, polské město Siedlce a běloruský Brest.

Následně byly podle FSB drony uschovány ve skladu nacházejícím se poblíž cíle. K přípravě místa pro start bezpilotních letounů Ukrajinci naverbovali dva moldavské občany, kteří připravili prostor a odletěli z Ruska, tvrdí FSB.

Ukrajinské tajné služby podle ní naverbovaly mimo jiné také člověka, jenž si dříve odpykával trest za závažné trestné činy, ale v roce 2022 podepsal smlouvu s ruskou žoldnéřskou Wagnerovou skupinou a zúčastnil se na ruské straně bojů proti Ukrajině. Následně se dočkal amnestie a v roce 2023 se stal ruským občanem, píše FSB na svém webu.

Tento člověk podle ní aktivoval drony a poté místo opustil, aby se prý zapojil na Ukrajině do bojů, tentokrát proti ruské armádě. FSB ale tvrdí, že ho zadržela, drony zneškodnila a jednoho z kompliců zastřelila, když kladl při zadržení ozbrojený odpor.

Kromě toho FSB obvinila ze spoluorganizace útoku rappera a bloggera Vasyljeva, jenž má podle ní ukrajinské i americké občanství a pobývá ve Španělsku a na Slovensku. „Odpočívám a hraju (hru) Dota. O jakém organizování to mluvíte?“ reagoval podle The Moscow Times hudebník na sociálních sítích s odkazem na strategickou počítačovou hru.

Ukrajina se brání už pátým rokem rozsáhlé ruské vojenské invazi a součástí bojů jsou mimo jiné vzdušné útoky obou stran. Moskva od začátku invaze do sousední země připisuje ukrajinským tajným službám zodpovědnost za bombové a jiné útoky v Rusku. Ukrajina se k některým z nich přihlásila.

Loni ukrajinská tajná služba SBU uvedla, že podnikla útok, při kterém nákladními vozy dovezené ukrajinské drony zasáhly desítky válečných letounů na vojenských letištích v hloubi ruského území.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.