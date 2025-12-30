Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí tvrdil, že Ukrajina zaútočila 91 bezpilotními letouny na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti, přičemž všechny drony byly zničeny. Dodal, že Moskva zreviduje svou vyjednávací pozici, a že útok nenechá bez odpovědi.
Ruské oznámení přišlo po zprávách o pokroku a přiblížení se shody na podobě mírové dohody po nedělní schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským. Ten označil tvrzení o útoku na Putinovu rezidenci za lež.
„Uplynul téměř den a Rusko stále neposkytlo žádné věrohodné důkazy ke svým obviněním z údajného ‚útoku Ukrajiny na Putinovu rezidenci‘. A ani neposkytne. Protože žádný takový útok se nestal,“ napsal Sybiha na síti X.
Rusko má podle něj „dlouhou historii falešných tvrzení“ včetně toho ze začátku roku 2022, že nezaútočí na Ukrajinu. „Vyzýváme všechny státy, aby jednaly odpovědně a zdržely se reakcí na neověřená tvrzení – takové jednání podkopává konstruktivní mírový proces, který se v poslední době rozvíjí,“ dodal šéf diplomacie Ukrajiny, která se už bezmála čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý na dotaz západního média, zda poskytne nějaké důkazy pro tvrzení o ukrajinském útoku, podle agentury TASS uvedl, že není potřeba žádných zvláštních důkazů, protože drony podle něj zachytila ruská protivzdušná obrana. „Pokud jde o trosky, (...) je to samozřejmě záležitost pro naše vojáky,“ dodal. Odmítl také sdělit, zda se Putin nacházel v době údajného útoku v rezidenci. Tyto informace podle něj nemohou být předmětem veřejné diskuse.
Peskov rovněž zopakoval, že Rusko přitvrdí svou vyjednávací pozici v jednáních o míru na Ukrajině. Řekl také, že Kyjev se snaží „státním terorismem“ narušit dialog mezi prezidenty Ruska a Spojených států, avšak bude neúspěšný.