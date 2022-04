Válka Ruska s Ukrajinou se potáhne měsíce, možná i roky, říká expert. USA podle něj neví, jak konflikt ukončit

Lidovky.cz: Ruské síly se údajně přeskupují k velké ofenzivě na východě. Myslíte, že ještě Putinovi mohou zachránit tvář?

Ano i ne. Neexistuje žádná šance, že ruská armáda dosáhne toho, co si Putin předsevzal, to jest ovládne celou Ukrajinu. Mohla by ale alespoň konsolidovat své zisky na východě a jihovýchodě země, což by se rovnalo částečnému vojenskému úspěchu. Nikdo jim to ale nezaručí, poněvadž Ukrajinci se ukázali jako velice schopní a odhodlaní bojovníci, a mohou tedy Rusům odepřít i toto omezené vítězství.