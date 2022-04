Západ kvůli nesmyslné válce cítí vztek, vzkázal Scholz Putinovi. Pentagon čeká významnou eskalaci

„Pociťujeme nesmírný smutek kvůli obětem a – i to je třeba říct – vztek vůči ruskému prezidentovi a této nesmyslné válce,“ řekl Scholz po úterním jednání šéfů zemí skupiny G7, kterého se účastnili také vrcholní představitelé EU a NATO a prezidenti Polska a Rumunska.

„Zastavte ostřelování na Ukrajině, umožněte okamžitě klid zbraní a stáhněte svá vojska. Zastavte tuto strašnou válku,“ obrátil se také šéf německé vlády na ruského prezidenta Putina.

Zopakoval, že země NATO jsou proti vojenskému zapojení do bojů na Ukrajině, Západ ji ale nadále bude podporovat dodávkami zbraní.

Scholz řekl, že Německo nejdříve posílalo techniku ze zásob bundeswehru, své možnosti v tomto ohledu ale už prakticky vyčerpalo.

„Požádali jsme německý zbrojní průmysl, aby nám řekl, jaký materiál může v nejbližší době dodat,“ řekl Scholz. Ukrajina si pak vybere, co bude potřebovat, „a my na to vyčleníme potřebné peníze“, uvedl kancléř. V této souvislosti mluvil o protitankových zbraních, munici a zařízeních protivzdušné obrany.

Dodal, že spojenci v NATO, kteří Ukrajině dodávají zbraně sovětské výroby, dostanou náhradu.

Finsko pošle další vojenskou pomoc

Vojenskou pomoc v úterý Ukrajině přislíbilo také finské ministerstvo obrany. „Finsko pošle více obranného materiálu na podporu Ukrajiny. Více podrobností o obsahu, způsobu a času dodání této pomoci nebude zveřejněno s cílem zajistit, že se pomoc dostane na místo určení,“ uvedl resort.

Podle něj se Finsko při rozhodování o poskytnutí pomoci řídilo ukrajinskými potřebami i svými možnostmi.

V únoru Finsko slíbilo, že pošle na Ukrajinu 2 000 neprůstřelných vest, 2 000 přileb, sto nosítek a vybavení pro dvě stanice první pomoci.

Později tato země, která je členem EU, ale není součástí Severoatlantické aliance, rozhodla, že na Ukrajinu pošle 2 500 útočných pušek, 150 tisíc nábojů, 1 500 protitankových zbraní a 70 tisíc balíčků s proviantem. Před necelým měsícem finská vláda oznámila další pomoc pro Ukrajinu, podrobnosti už ale tehdy nezveřejnila.

Dodávku nového vojenského vybavení na Ukrajinu oznámil také britský premiér Boris Johnson, podle kterého se bude jednat o dělostřelecké zbraně a další formu podpory. Jako důvod uvedl skutečnost, že ruská invaze vstupuje na Donbasu do nové fáze. Podrobnosti nesdělil. Johnson po návštěvě Kyjeva před deseti dny ohlásil, že Británie pošle na Ukrajinu další vojenské vybavení za 100 milionů liber (2,9 miliardy korun), včetně protileteckých a protitankových zbraní.

Předehra k masivní ofenzivě, varují USA

Spojené státy v úterý uvedly, že ruská armáda nyní provádí na východoukrajinském Donbasu „omezené útočné operace“ a stále pokračuje v přípravných manévrech na „významnou eskalaci války“.

Ruské jednotky v posledních hodinách vystupňovaly ostřelování cílů podél frontové linie na východě Ukrajiny a zřejmě se jim podařilo dobýt město Kreminna v Luhanské oblasti. Kyjev i Moskva hovoří o tom, že začala nová fáze války, která trvá více než 50 dní.

Ukrajinští vojáci nicméně při protiútoku opět ovládli okresní město Marjinka v Doněcké oblasti, uvedl ukrajinský generální štáb.

Nejmenovaný zástupce Pentagonu v úterý uvedl, že USA pozorují útoky Rusů jihozápadně od Doněcku a jižně od města Izjum. Tyto pozemní operace podporované zejména dělostřeleckou palbou však Washington považuje za „předehry k větším útočným operacím“.

Podle činitele Pentagonu Rusko dál posiluje vojenskou přítomnost na východě Ukrajiny ve snaze připravit novou ofenzivu. Rusové údajně během posledních 24 hodin nasadili další dva prapory a mají tak na Ukrajině 78 těchto útvarů, jejichž velikost se odhaduje na několik stovek až jeden tisíc vojáků.

Činitel americké obrany, který hovořil s novináři, také prezentoval odhad, že vojenská síla Moskvy je nyní na 75 procentech oproti původní invazní síle. „Myšleno napříč všemi složkami. Je to pěchota, je to dělostřelectvo, je to letectvo, jsou to balistické rakety, střely s plochou dráhou letu,“ citovala pracovníka Pentagonu CNN.

Před vypuknutím války Washington uváděl, že podél ukrajinských hranic Rusové nashromáždili něco přes 150 tisíc vojáků.