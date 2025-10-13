O Zelenského návštěvě Bílého domu píše list Financial Times s odvoláním na tři informované zdroje. O očekávaném pátečním setkání Trumpa a ukrajinského prezidenta informoval také portál Axios.
Trump a Zelenskyj si o uplynulém víkendu dvakrát telefonovali, diskutovali o prodeji střel s plochou dráhou letu Tomahawk a o tom, jak ukončit válku.
Zelenskyj již dříve označil dodávku střel tomahawk, jichž se Rusko obává, za prostředek, jak přimět Moskvu k ukončení války, kterou před více než třemi lety rozpoutala. V telefonátu s Trumpem naléhal také na posílení ukrajinské protivzdušné obrany, chránící zemi před sílícími ruskými útoky na ukrajinskou energetiku před nastávající zimou.
Podrobnosti páteční schůzky prezidentů dosud nejsou známy, podotkl web Ukrajinska pravda a připomněl, že Trump a Zelenskyj se naposledy setkali minulý měsíc, na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Ukrajinská delegace ve Washingtonu příští týden zahajuje jednání s americkými protějšky.
O cestě ukrajinské delegace v čele s premiérkou Julijí Svyrydenkovou a tajemníkem bezpečnostní rady Rustemem Umerovem do Washingtonu informoval šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak.
Na programu jsou konkrétní cíle oznámené prezidentem Zelenským: posílení ukrajinské protivzdušné obrany a úderných schopností, posílení energetické odolnosti před zimou a sankce zajišťující nový tlak na agresora. „Konečný cíl se nemění: trvalý a spravedlivý mír pro Ukrajinu donucením Ruska k ukončení války,“ napsal Jermak.
Zelenskyj si telefonoval s Pavlem o pomoci
Zelenskyj v pondělí uvedl, že hovořil s českým prezidentem Petrem Pavlem o pokračování pomoci Ukrajině. „Česká republika od samého začátku této totální války silně podporuje Ukrajinu a náš lid. Vážíme si veškeré poskytnuté pomoci,“ napsal na síti X.
„Informoval jsem prezidenta Pavla o ruských útocích na naše města a obce, při nichž jsou každý den nasazeny stovky dronů. Diskutovali jsme o české iniciativě dodávat dělostřelecké granáty. Existují i další nápady, které mohou Ukrajinu a naši obranu v současné době posílit. Dohodli jsme se, že naše týmy projednají všechny podrobnosti. Děkuji,“ dodal.
Výsledek říjnových parlamentních voleb v Česku by mohl vést k omezení podpory Ukrajině. Šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš mimo jiné slibil, že zruší českou muniční iniciativu, což je program, který pomáhá zajišťovat Kyjevu dělostřeleckou munici. Česko podle Babiše dostatečně pomáhá přes EU, zbrojovky můžou na Ukrajinu bez problémů vyvážet.
Loni Ukrajina díky české muniční iniciativě dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.
S Babišem mluvil Zelenskyj minulý týden, přičemž se podle ukrajinského prezidenta domluvili, že se v nejbližší době sejdou osobně. „Pracujeme na tom, aby spolupráce mezi našimi zeměmi byla produktivnější,“ uvedl Zelenskyj. Babiš ukrajinské hlavě státu vyjádřil podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila. Pokud vše vyjde, chce Ukrajinu příští rok navštívit.