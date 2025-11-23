Byl originál v ruštině? Senátoři USA kritizují Rubia za plán pro Ukrajinu

Rubio podle republikánského senátora Mikea Roundse zákonodárcům na Mezinárodním bezpečnostním fóru v Halifaxu sdělil, že plán je ve skutečnosti ruský plán, který USA pouze souhlasily předat Ukrajině.
„Ministr Rubio nám dnes odpoledne zavolal. Myslím, že nám dal jasně najevo, že jsme adresáty návrhu, který byl doručen jednomu z našich zástupců. Nejedná se o naše doporučení. Nejedná se o náš mírový plán. Chtějí to využít jako výchozí bod. Vypadala to, jakoby to bylo původně napsáno v ruštině,“ uvedl Rounds podle portálu US News.
Nezávislý senátor Angus King uvedl, že Rubio řekl, že tento plán „není plánem naší vlády“, ale „seznamem přání Rusů“.
Rubio se se zákonodárci z řad demokratů i republikánů spojil na cestě do Ženevy, kde se v neděli zúčastní schůzky se zástupci Francie, Německa, Británie, EU a Ukrajiny, se kterými americký plán pro Ukrajinu projedná.
Plán prezidenta Donalda Trumpa počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu o více než polovinu současného stavu na 600 tisíc vojáků, vzdá se části svého arzenálu a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
Lídři Evropy, Kanady a Japonska plán v jeho současné podobě odmítají. Trump později připustil, že tento plán není jeho poslední nabídkou.
Plán tlačí viceprezident Vance, tvrdí zdroj
Peter Van Praagh, prezident fóra v Halifaxu v sobotu uvedl, že Rubio dal velmi jasně najevo, že plán není postojem USA. „Řekl nám, že je to návrh, který jsme obdrželi a jako prostředníci jsme zařídili jeho sdílení (mezi stranami konfliktu). Oficiálně jsme ho nezveřejnili, unikl,“ uvedl.
Demokratická senátorka Jeanne Shaheenová po telefonátu s Rubiem uvedla, že zákonodárci zatím nemají informace o tom, že by Trumpova vláda měla v úmyslu zrušit sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou nebo iniciativu PURL - dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu, za které platí země Severoatlantické aliance.
Rubio v reakci vydal prohlášení, ve kterém popřel zprávy senátorů. „Mírový návrh byl vypracován USA. Nabízíme ho jako pevný rámec pro probíhající jednání. Vychází z podnětů ruské strany, ale také z předchozích a současných podnětů Ukrajiny,“ napsal Rubio.
Tommy Pigott, mluvčí ministerstva zahraničí, označil tvrzení senátorů za „zjevně nepravdivé“.
Den předtím mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že mírový plán společně vypracovali Rubio a zvláštní vyslanec Steve Witkoff. Rovněž se na něm podílel ruský vyslanec Kirill Dmitrijev.
Válka na Ukrajině
Zdroj obeznámený s touto záležitostí portálu Kyiv Independent nicméně řekl, že Rubio se na vypracování plánu nepodílel. Podle nejmenovaného amerického úředníka návrh podporuje viceprezident JD Vance, zatímco ostatní vysocí americký úředníci byli z procesu jednání vyloučeni.
Američtí senátoři v sobotu dříve uvedli, že tento plán by pouze odměnil Moskvu za její agresi a vyslal signál ostatním vůdcům, kteří ohrožují své sousedy. „Odměňuje agresivitu. Je to čisté a jednoduché. Neexistuje žádné etické, právní, morální ani politické ospravedlnění pro to, aby Rusko zabralo východní Ukrajinu,“ řekl King.
Putin v pátek večer návrh uvítal a řekl, že „by mohl tvořit základ pro konečné mírové urovnání“, pokud se USA podaří přesvědčit Ukrajinu a její evropské spojence, aby s ním souhlasili.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém projevu tento plán přímo neodmítl, ale trval na spravedlivém zacházení a slíbil, že bude spolupracovat s Washingtonem a dalšími partnery v tom, co nazval „skutečně jedním z nejtěžších momentů v naší historii“.