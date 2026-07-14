Rusko zaútočilo na Kyjev po jednání koalice ochotných. Ve městě vypukly požáry

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Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...

Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. (24. května 2026) | foto: AP

Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (16. června 2026)
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Rusko během noci na úterý zaútočilo střelami a drony na ukrajinskou metropoli Kyjev. Ve městě byly hlášeny exploze a požáry, žádné oběti ale úřady neoznámily. Poplach trval asi 50 minut. Šéf vojenské správy v hlavním městě Tymur Tkačenko uvedl, že v Holosijivské čtvrti utrpěly zásahy dva skladovací areály. Tam následně vypukl požár.

Na východním předměstí Kyjeva dopadly trosky dronů na otevřené prostranství, kde se vznítila auta, informoval primátor města Vitalij Kličko. Ruské síly podle něj použily i balistické střely. Na síti Telegram před údery na město varoval.

Agentura DPA upozornila, že se útok odehrál poté, co v Paříži jednala takzvaná koalice ochotných, což jsou země, které zbrojně podporují Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí. Představitelé koalice se dohodli na další podpoře Ukrajiny.

Lídři několika evropských zemí se v pondělí v Paříži dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě nepodílí a jejím členem není ani Polsko.

Členy „čistě obranné“ koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské „antibalistické kapacity“, jsou Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko.

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