Krvácející Rusko hledá spásu v Afričanech, podvedené chuďase žene do války

  15:58aktualizováno  15:58
Mladí Afričané odjíždějí do Ruska s příslibem práce v obchodech, gastronomii nebo na stavbě, místo toho však často končí v zákopech na ukrajinské frontě. Náboráři cílí hlavně na chudé a nezaměstnané muže, kteří hledají šanci na lepší život. Pravý účel cesty mnozí odhalí až po příjezdu do Ruska – ve chvíli, kdy už nemají možnost couvnout.
Bibiana Wangariová drží portrét svého syna Charlese Waithaky Wangariho během symbolického pohřbu v keňské vesnici Mukurwe-ini. Wangari zemřel v bojích za Rusko na Ukrajině. (5. února 2026) | foto: DANIEL IRUNGU / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

„Úplně mu to utrhlo hlavu,“ líčí Vincent Odhiambo Awiti okamžik, kdy v bojích u ukrajinského Vovčansku přišel o život velitel jeho formace.

Keňan Awiti přitom do Ruska odjel s tím, že bude pracovat v obchodě. V centru Nairobi narazil na muže, který mu tam nabídl práci a zaplatil letenky jemu i dalším čtyřem krajanům do Petrohradu. Awiti byl tehdy nezaměstnaný a návrh vypadl jako šance na nový život.

Po příjezdu do Ruska ovšem skupina zjistila, že musí podepsat smlouvu s tamní armádou. Muži nejdříve odmítli. Když jim ale náboráři oznámili, že pokud chtějí odjet zpět domů, musí vrátit peníze za cestu, své rozhodnutí přehodnotili. Nikdo z nich takovou sumu neměl. Všech pět mužů proto dokumenty podepsalo, přestože byly v ruštině a nerozuměli jim.

Awiti následně zamířil do výcvikového tábora u ruského Šebekina nedaleko hranic s Ukrajinou. Už po několika dnech výcviku ho poslali válčit na Donbas. „Kolem zákopů ležela nepohřbená těla a mrtví vojáci plavali v řece jako lekníny,“ popsal listu The New York Times (NYT).

Ruští vojáci ho podle jeho slov hned v prvních dnech brutálně zbili poté, co při přebíhání pod palbou ztratil zbraň. Později Awiti utrpěl poranění při dronovém útoku a nakonec se mu podařilo uniknout po převozu do vojenské nemocnice v Moskvě. Awiti tvrdí, že se dostal na keňské velvyslanectví, odkud ho poslali zpět do Nairobi.

Dnes nemá práci, trápí ho psychické potíže a stále se zotavuje ze zranění. „Bojoval jsem za Rusko, ale nebyla to moje válka,“ konstatoval.

Domů se vrací zlomek mužů

Africké úřady registrují stále více podobných případů. Keňská tajná služba odhaduje, že do Ruska odcestovalo už kolem tisícovky Keňanů, kteří následně zamířili na frontu. Domů se jich živých vrátilo jen třicet. Keňská vláda proto zpřísnila kontroly mladých mužů odlétajících do zahraničí.

Případy podvodného náboru hlásí také Tanzanie, Ghana, Nigérie, Botswana, Jihoafrická republika i další země. Náboráři často lákají lidi přes Facebook, WhatsApp nebo Telegram. Slibují vysoké platy, bonusy i ruské občanství. Nabídky přitom nejčastěji maskují jako práci kuchařů, řidičů, bodyguardů nebo pracovníků v logistice.

Problém stojí hlavně na zoufalé ekonomické situaci mnoha Afričanů. Keňský senátor Okoiti Andrew Omtatah přirovnal nábor k modernímu otroctví. „Kdyby dnes v Mombase zakotvila otrokářská loď s nápisem: Hledáme otroky pro Západ, na palubě by už nebylo místo,“ řekl NYT.

Moskva utrpěla v posledních měsících utrpěla na Ukrajině značné ztráty, které nyní usilovně snaží doplnit. Duben byl pro ruská invazní vojska zřejmě jeden z nejhorších měsíců od vpádu na Ukrajinu – denně ztratily zhruba 1 100 mužů. Ruské ztráty od února 2022 už pravděpodobně přesáhly 1,34 milionů vojáků – zabitých a zraněných.

Americký Institut pro studium války (ISW) také potvrdil, že Rusové v dubnu utrpěli na Ukrajině čisté územní ztráty, když přišli o kontrolu nad 116 kilometry dříve dobytého území.

Rusko odmítá, že by kohokoli nutilo bojovat proti jeho vůli. Ministr zahraničí Sergej Lavrov tvrdí, že cizinci vstupují do armády dobrovolně a v souladu se zákony. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zase uvedl, že Moskva o případech podvedených Afričanů neví.

