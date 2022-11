Příprava na nepřítele. Ruská armáda chce na školách obnovit vojenský výcvik

„Přidání tohoto předmětu by soustavně připravilo ruské občany na možnou konfrontaci s nepřítelem,“ uvedl Sergej Mironov, který vede parlamentní stranu Spravedlivé Rusko a patří k předním zastáncům znovuzavedení vojenského výcviku na středních školách.

„Se začátkem speciální operace se tato otázka stala obzvláště akutní,“ dodal Mironov s odkazem na válku na Ukrajině, kterou horlivě podporuje.

Armádní trénink byl součástí vzdělávání na ruských středních školách do roku 1993. Náctiletí se na něm učili reagovat na nukleární či chemický útok, poskytovat první pomoc a zacházet se střelnými zbraněmi. V následujících letech došlo k několika pokusům o jeho obnovení, všechny ale selhaly.

Mironov si podle listu The Moscow Times (MT) nyní zajistil podporu mocného spojence, a to náměstka ministra obrany Valerije Gerasimova. Ten prohlásil, že resort je připraven legislativní návrh na obnovení základního vojenské výcviku na středních školách podpořit. „S přihlédnutím k aktuálnosti problematiky si určitě zaslouží pozornost,“ uvedl.

Gerasimov navrhl, aby vedení škol na trénink vyčlenilo alespoň 140 hodin. Výcviku by se museli povinně účastnit studenti 10. a 11. ročníku, čili mladiství ve věku asi patnácti až sedmnácti let. S Mironovem se shodl na tom, že lekce by měli vyučovat veteráni, kteří se účastnili „akcí proti nepřátelům“.

Mironov podle serveru Izvestija počítá i se zaměstnáním někdejších pracovníků „donucovacích orgánů“. „Realizace iniciativy zaměstná tisíce lidí, kteří upřímně milují Rusko a zároveň ovládají teorii a praxi válčení,“ uvedl.

Zatím není jasné, jak rychle plánují ruští zákonodárci armádní výcvik na školách oživit. Izvestija nicméně uvádí, že iniciativa má už nyní podporu všech parlamentních frakcí. „Chcete-li mír, připravte se na válku. Když jsme se ve škole věnovali vojenskému výcviku, fungovalo to jen jako plus,“ uvedl místopředseda strany Jednotné Rusko Adalbi Šchagošev.

Rozvrh studentů už „přetéká“

Několik učitelů serveru Izvestija řeklo, že ačkoli znovuzavedení armádního výcviku podporují, ruské školní osnovy jsou už nyní přeplněné jinými novými předměty a vyčlenění dalšího prostoru bude výzvou.

Žáci základních a středních škol musí od nového školního roku navštěvovat ideologické hodiny věnované „rozhovorům o důležitých věcech“, které mají podle úřadů „posílit duchovní a morální základy ruské společnosti“ a zlepšit „vlasteneckou výchovu mladých lidí“.

Moskva v nich děti přesvědčuje, že invaze na Ukrajinu byla nutností. O válce, kterou Rusko nazývá „speciální operací“, se studenti od září učí také v hodinách dějepisu. Kreml „akci“ přirovnává k sovětskému válečnému úsilí proti nacistickému Německu za druhé světové války.

Povinnou ideologickou výuku ruští úředníci poprvé od rozpadu SSSR zavedou příští rok také na univerzitách. Kurz zřejmě dostane název „základy a principy ruské státnosti“. Jeho cílem bude podpořit „vlastenectví, důvěru ve veřejné instituce či sociální harmonii“.