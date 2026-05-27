Ruský parlament v úterý schválil zákon, který bankám a dalším finančním institucím umožní provozovat vlastní systémy protivzdušné obrany a vyzbrojit zaměstnance bez zapojení speciálních bezpečnostních složek.
Náklady podle šéfa finančního výboru Státní dumy Anatolije Aksakova ponesou samotné instituce. Banky mají podle návrhu instalovat například systémy elektronického boje, které naruší navigaci nebo ovládání dronů.
Vybraní zaměstnanci pak budou moci bez čekání na zásah bezpečnostních složek sestřelovat či jinak zneškodňovat bezpilotní vzdušné, pozemní i podvodní prostředky ohrožující jejich objekty.
Nová pravidla se budou kromě centrální banky vztahovat i na největší ruskou banku Sberbank. Podle portálu RBC mají možnost zajišťovat vlastní obranu proti dronům získat také Ruská asociace pro převoz hotovosti nebo Speciální kurýrní služba, která doručuje utajovanou státní korespondenci. Zaměstnanci těchto institucí navíc dostanou povolení nosit zbraně.
„Pokud půjde o centrální banku, zaplatí to centrální banka. Pokud o Sberbank, zaplatí to Sberbank,“ prohlásil Aksakov.
Návrh prošel třetím a posledním čtením, ještě ho ale musí schválit horní komora parlamentu a podepsat prezident Vladimir Putin.
Šéf jednoho z ruských podnikatelských svazů Alexandr Šochin řekl Putinovi, že firmy jsou připravené nakupovat těžší zbraně i systémy elektronického boje, aby se před drony ubránily samy.
Podle agentury AP ale zatím není jasné, jak bude celý systém v praxi fungovat. Rozsáhlé zavádění techniky i výcvik zaměstnanců by podle ní znamenaly obrovskou organizační operaci.
Oznámení přišlo krátce po útoku na pobočku ruské centrální banky v Sevastopolu na okupovaném Krymu. Místní gubernátor Michail Razvožajev ve středu uvedl, že budovu zasáhla britská střela Storm Shadow a následně vypukl požár. Nikdo podle něj nebyl zraněn.
Ruské úřady označily incident za první útok na významnou budovu centrální banky od začátku války.
Rusko proti Ukrajině od invaze v únoru 2022 pravidelně podniká vzdušné útoky. Ukrajina se brání se západní pomocí a útočí v ruském vnitrozemí. Tvrdí, že cílí na infrastrukturu a techniku, které Moskva využívá k vedení a financování války – od letišť přes rafinerie, sklady a ropovody až po plynové sítě nebo továrny na armádní techniku.