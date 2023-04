Kvičela, střelil jsem ji do hlavy, říká o vraždění dětí na Ukrajině ruský žoldák

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Uldarov a Savičev, omilostnění ruským prezidentem Vladimirem Putinem výnosy z loňského srpna a září, byli povýšeni do řad velitelů a nyní se nacházejí v Rusku, napsal list Ukrajinska pravda na svém webu.

Oba muži vypověděli zakladateli Gulagu.net Vladimiru Osečkinovi podrobnosti o zastřelení desítek ukrajinských dětí a dospívajících, jakož i o vyhození padesátky raněných zajatců do povětří. „Tato doznání nejsou potvrzena z jiných zdrojů,“ upozornil server Meduza.

Uldarov na kameru řekl, že „střelil pětiletou holčičku do hlavy“, když jednotka dobývala Soledar a Bachmut. „Kvičí, je to malé dítě, chápeš. Střelil jsem pěti- šestiletou dívku a dorazil ji,“ dodal.

„Touto rukou jsem plnil rozkaz, zabil děti. Chápeš, na rozkaz. Dávali nám rozkaz vyčistit a všechny zlikvidovat. Šli jsme a všechny jsme zabíjeli - ženy, muže, důchodce i děti, a to i malé, pětileté,“ prohlásil.

Rozkaz vyčistit Bachmut a nikoho nešetřit podle bývalých žoldnéřů zazněl přímo od šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina.

Ještě horší věci se podle trestance odehrávaly v Soledaru, dobytém v lednu. Uldarov také vyprávěl, že v březnu „vyčistil“ sklep devítipodlažní budovy v Bachmutu, kde se skrývalo 300-400 lidí, včetně čtyř desítek dětí. Vzhledem k rozkazu „neměl na výběr“.

„Civilisté vycházeli (z krytu). Měli jsme rozkaz, abychom všechny od 15 let a starší hned beze slova zastřelili. Zastřelili jsme 20-24 lidí, z nichž asi deset bylo ve věku 15-17 let,“ řekl Savičev. Na otázku, kolik neozbrojených Ukrajinců zabili, odpověděl, že patnáctileté Ukrajince je „těžké označit za pokojné civilisty“.

Gulagu.net pomohla několika ruským vojákům uniknout z bojiště a z Ruska, ale tuto činnost pozastavila poté, co se ukázalo, že jeden ze zběhů, kterému pomohla, se podílel na válečných zločinech.

Video trvá 77 minut. Ani jeden z okupantů neřekl, že lituje zločinů, kterých se dopustil na Ukrajině, napsala Ukrajinska pravda.

Uldarov se také přiznal, že wagnerovci neberou zajatce a všechny vzdávající se ukrajinské vojáky zabíjejí, a to hlavně podříznutím hrdla nožem, což také natáčejí na videa. Občas ale Prigožin nařídil ubít zajatce kladivem. „Je to strašný člověk,“ dodal Uldarov. Nicméně prohlásil, že by se rád vrátil na frontu a do boje.

Moskva šíří záběry úmyslně, míní ombudsman

Nepotvrzené výpovědi obou žoldnéřů korespondují s tím, co uvedl ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Jeho úřad v posledních devíti měsících obdržel „desítky videí“ zachycujících vraždění ukrajinských zajatců ruskými vojáky. „Jsou to uřezané hlavy, odřezávání pohlavních orgánů, uřezávání uší, nosů, končetin, článků prstů na rukou,“ řekl Lubinec deníku Ukrajinska pravda.

Dodal, že se podařilo zjistit totožnost některých ruských vojáků vystupujících v roli mučitelů a vrahů, a že ví o jednom, který už byl potrestán tím, že přišel o život v boji s ukrajinskými vojsky.

Moskva podle ombudsmana úmyslně šíří videa zachycující vraždění ukrajinských vojáků z několika důvodů: aby „udržela stupeň protiukrajinské hysterie“ v ruské společnosti, aby odstrašila vlastní vojáky před vzdáním se do ukrajinského zajetí a také aby zastrašila ukrajinské vojáky, chystající se na protiofenzívu.

Deník připomněl, že o týden dříve se na sociálních sítích objevilo mimořádně brutální video zachycující ruské vojáky, jak odřezávají ukrajinskému zajatci hlavu.

Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v reakci zdůraznil, že všechny zločiny musí být potrestány. „Ruští teroristé se přiznali k vraždám ukrajinských dětí v Bachmutu a Soledaru. Jde o válečné zločince z Wagnerovy skupiny, ale vrhá to světlo na zločiny ruské armády na Ukrajině. Kradou a zabíjejí naše děti. Kolik bude ještě takových zločinů? Je to národ nelidských vrahů, biologický odpad světa. Přiznání nestačí. Musí následovat trest. Tvrdý a spravedlivý,“ uvedl Jermak podle agentury Unian.

Připomněl, že Rusové z Ukrajiny unesli tisíce dětí, a neví se, kolik z nich je ještě naživu. „Dozvíme se o všech zločinech a najdeme každého, kdo je páchal,“ přislíbil. „Svět musí vidět tvář Ruska, nebát se a tvrdě udeřit,“ dodal.