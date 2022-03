Zmizel starosta Melitopolu, mohlo jít o únos. Ruské ostřelování opět brání evakuacím

Ukrajinští představitelé v pátek uvedli, že Rusko má na svědomí únos melitopolského starosty Ivana Fedorova. Pokud by takové tvrzení bylo pravdivé, znamenalo by to porušení mezinárodního práva. Informace ukrajinské strany, která tvrdí, že byl 33letý starosta obviněn z terorismu, nelze nezávisle ověřit.

„Na základě prvotních informací byl starosta Melitopolu (Záporožská oblast) Ivan Fedorov unesen vetřelci,“ napsal na telegramu ukrajinský vicekancléř Kyrylo Tymošenko. Podle poradce ukrajinského ministra vnitra Antona Heraščenka Fedorova unesla desetičlenná skupina, když odmítl spolupracovat s nepřítelem.

Ruské úřady osud starosty Melitopolu zatím nijak neokomentovaly. „Únos starosty Melitopolu je považován za válečný zločin podle Ženevských úmluv a dodatkového protokolu, který zakázal brát civilní rukojmí,“ uvedl ve svém prohlášení ukrajinský ministr zahraničí.

„Při únosu mu dali plastový pytel přes hlavu,“ napsal Heraščenko. Na sociálních sítích se objevily záběry z bezpečnostní kamery před melitopolskou radnicí, na nichž skupina vojáků vede osobu se zakrytou hlavou.

Evakuaci opět přerušila střelba

Ukrajinská strana informovala, že se opět nepodařilo evakuovat civilní obyvatelstvo z Mariupolu, který je už několik dní v obležení ruských jednotek. Proces znemožnilo další ostřelování. Ruské síly navíc v pátek oznámily, že byly zlikvidovány všechny přístupové cesty do města. Všechny mosty byly podle nich zničeny a cesty a silnice zaminovány.

Ruská strana však z odstřižení strategického přístavu od vnějšího světa viní ukrajinské „nacionalisty“, píše agentura TASS.

Situace v Mariupolu je den ode dne tíživější, docházejí zde potraviny, léky i voda. Ukrajinské úřady opakovaně hovoří o katastrofě. Kyjev i Moskva v posledních dnech několikrát jednaly o utvoření humanitárních koridorů, díky kterým by se z města dostali strádající civilisté. Veškeré dohody však skončily neúspěchem.

Zastupitelé města Mariupol oznámili, že od začátku války ve městě padlo 1582 civilistů. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba na Twitteru sdílel fotku hromadného hrobu, kam se oběti nyní ukládají.

Podle poradce ukrajinského ministerstva vnitra Vadyma Denysenka také není jisté, jestli se do Mariupolu dostane humanitární pomoc, která je tam ze západu posílána. Situace ve městě začíná být podle některých zdrojů kritická.

Ruské vojsko na Mariupol útočí už 12 dní. „Nikdy tyto zločiny proti lidskosti nezapomeneme a neodpustíme,“ uvedlo zastupitelstvo města na jihovýchodě Ukrajiny v prohlášení.

Jinde Ukrajina hlásí, že Rusové zastavili autobusy plné civilních uprchlíků, které je odvážely z Kyjevské oblasti. Uvedla to vicepremiérka Ukrajiny Iryna Verešnuková. Zároveň ale informovala, že nějaké evakuační akce byly úspěšné. Například z vesnice Vorzel u Kyjeva se podařilo odvézt okolo tisíce lidí, dodala Verešnuková.

Ve večerních hodinách oblastní guvernér uvedl, že přímořské město Mykolajev čelí ruskému ostřelování. Z Kyjeva přišla zpráva od starosty Klička, že ve městě stále zůstávají 2 miliony lidí a město má podle něho zásoby na několik týdnů.