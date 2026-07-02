OBRAZEM: Rusko pod tlakem. Masivní útok na Kyjev je pomstou za nálety na Moskvu

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  11:33aktualizováno  11:33
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Poničená obytná budova v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním...

Poničená obytná budova v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním útoku. (2. července 2026) | foto: AP

Poničená budova v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním útoku. (2....
Poničená residenční oblast v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním...
Poničená obytná budova v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním...
Poničená residenční oblast v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním...
15 fotografií
Masivní ruský noční útok na ukrajinské hlavní město Kyjev si vyžádal nejméně 17 mrtvých a 86 zraněných. Rusko podle šéfa vojenské správy města Tymura Tkačenka opět cílilo na civilisty a obytné budovy. Moskva rozsáhlý útok označila za odvetu za předchozí ukrajinské údery na své území. Ukrajinci dříve v Moskvě zasáhli rafinerii. Rusko se zároveň v posledních týdnech dostává pod tlak na okupovaném poloostrově Krym.

Válka na Ukrajině

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Témata: Rusko, Kyjev, Moskva

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