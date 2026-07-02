2. července 2026 11:33, aktualizováno 11:33
OBRAZEM: Rusko pod tlakem. Masivní útok na Kyjev je pomstou za nálety na Moskvu
Masivní ruský noční útok na ukrajinské hlavní město Kyjev si vyžádal nejméně 17 mrtvých a 86 zraněných. Rusko podle šéfa vojenské správy města Tymura Tkačenka opět cílilo na civilisty a obytné budovy. Moskva rozsáhlý útok označila za odvetu za předchozí ukrajinské údery na své území. Ukrajinci dříve v Moskvě zasáhli rafinerii. Rusko se zároveň v posledních týdnech dostává pod tlak na okupovaném poloostrově Krym.
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