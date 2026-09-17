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Ruské útoky zasáhly Kyjev a Oděsu. Ukrajina poškodila rafinerii v Rusku

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  7:48aktualizováno  7:48
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Ruské vzdušné útoky v noci na čtvrtek zranily deset lidí v Kyjevě a další tři včetně dvou dětí v Oděse. V druhém největším ukrajinském městě byla při útoku zasažena také 19patrová obytná budova.

Při útocích v Kyjevě byly v Solomjanské a Dniprovské čtvrti poničeny obytné a kancelářské budovy a zničeno skladiště, uvedl starosta města Vitalij Kličko. Před útokem ukrajinské letectvo varovalo před vzletem stíhacího letounu MiG-31K směrem k hlavnímu městu.

„V současné době evidujeme v hlavním městě 12 lidí zraněných při nepřátelském útoku. Mezi zraněnými jsou také dvě děti ve věku 10 a 12 let. Devět lidí zůstává v nemocnici,“ uvedl dále starosta.

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V ruském městě Jaroslavl poškodil ukrajinský dronový útok tamní rafinerii. Uvedl ve čtvrtek gubernátor regionu Michail Jevrajev s tím, že hasiči se snaží uhasit vypuklý požár.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle. Obě země vzájemně útočí na energetickou infrastrukturu. Ukrajina vysvětluje, že na ropnou infrastrukturu v Rusku útočí kvůli tomu, že Moskva z prodeje ropy financuje válečné tažení.

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