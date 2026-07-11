Jsem u Kyjeva, tvrdil Kadyrov na začátku války. Přitom stál v čečenské věznici

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  14:28aktualizováno  14:28
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Čečenský vládce Ramzan Kadyrov čeká před schůzkou s ruským prezidentem...

Čečenský vládce Ramzan Kadyrov čeká před schůzkou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu v Moskvě. (29. dubna 2026) | foto: Mikhail Metzel / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

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Video, které mělo dokazovat, že se čečenský vůdce Ramzan Kadyrov na začátku ruské invaze na Ukrajinu dostal až na předměstí Kyjeva, ve skutečnosti vzniklo o několik set kilometrů dál v Čečensku. Uvádí to portál Novaja Gazeta Europa, podle které Kadyrovův tým celou scénu natočil v tajné věznici v Grozném.

Video mělo přesvědčit diváky, že Kadyrov osobně dorazil do válečné zóny, aby pomohl vojskům Vladimira Putina. Čečenská státní televize ho zveřejnila 13. března 2022 - jen pár týdnů po ruském vpádu. Záběry ukazují Kadyrova, jak od velitelů přijímá hlášení o průběhu operací.

Portál Novaja Gazeta však dospěl k jinému závěru. Kadyrovův tým podle něj celou scénu předem připravil a natočil už o den dříve v jedné z místností tajné věznice speciální formace Achmat v Grozném.

Organizátoři podle investigace přivedli část účastníků údajné porady přímo ze sousedních cel. Mezi nimi velitele praporu Jug Husejna Mežidova a velitele pluku Sever Magomeda Tušajeva. Oba skončili ve vězení poté, co z Ukrajiny propašovali ukořistěné zbraně a zatajili je před Kadyrovem.

Kadyrov od začátku invaze pravidelně zveřejňuje videa, na nichž prezentuje sebe i příslušníky Achmatu jako elitní válečníky.

Ukrajinská média nicméně tvrdí, že čečenští vojáci se skutečným bojům často vyhýbají a zůstávají v týlu. Odtud pochází i jejich posměšná přezdívka „TikTokové formace“, protože jejich videa podle kritiků často připomínají spíše pečlivě připravené inscenace než záběry z fronty.

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