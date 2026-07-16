Rusko zaútočilo na Kyjev i Charkov, ve skladu v Kyjevě vypukl požár

Autor: ,
  7:22
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
V průmyslové zóně v Charkově jsou vidět následky úderu ruskou řízenou leteckou...

V průmyslové zóně v Charkově jsou vidět následky úderu ruskou řízenou leteckou bombou. Útok způsobil vážné škody na průmyslových budovách, v nichž se nacházejí závody na zpracování dřeva, výrobu obuvi a oděvů, jakož i další civilní podniky. Poškozeno bylo také sedm vozidel zaparkovaných v blízkosti místa dopadu. Podle místních úřadů bylo při útoku zraněno osm civilistů. Muži ve věku 44, 49, 50 a 57 let spolu s ženami ve věku 31, 51 a 60 let byli hospitalizováni se zraněními různé závažnosti. 51letý muž, který utrpěl řezné rány od rozbitého skla, byl ošetřen přímo na místě. (15. 7. 2026) | foto: Profimedia.cz

V průmyslové zóně v Charkově jsou vidět následky úderu ruskou řízenou leteckou...
V průmyslové zóně v Charkově jsou vidět následky úderu ruskou řízenou leteckou...
Následky ruského leteckého útoku v Charkově. (20. června 2026)
Následky ruského leteckého útoku v Charkově. (20. června 2026)
17 fotografií
Krátce po půlnoci se v Kyjevě ozvala série výbuchů poté, co ukrajinské letectvo varovalo před blížícími se ruskými balistickými raketami. Rusko útočilo také na Charkov.

Novinář AFP na obloze nad Kyjevem viděl několik světelných záblesků, po nichž následovalo šest výbuchů. V západokyjevské Svjatošynské čtvrti byl zasažen sklad a v Darnycké čtvrti na jihovýchodě města dopadly úlomky raket na nebytové budovy, uvedl na sociálních sítích starosta metropole Vitalij Kličko.

Cílem ruských útočných dronů je také Charkov na severovýchodě Ukrajiny, kde byly zasaženy tři čtvrti, jak uvedl starosta tohoto města Ihor Terechov.

Ruské údery přichází několik hodin po návštěvě předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenová v Kyjevě, která po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským oznámila uzavření dohody mezi EU a Ukrajinou o společné výrobě dronů.

Kyjev je od června pravidelně terčem ruských útoků prováděných balistickými raketami, které jsou rychlé a hůře zachytitelné. Metropoli trápí zejména nedostatek raket PAC-3 pro své americké systémy Patriot, které jsou nezbytné k sestřelování balistických střel.

Americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil svůj záměr povolit Ukrajině výrobu raket určených pro Patrioty a Zelenskyj ve středu řekl, že by se tak mohlo stát do konce letošního roku.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.