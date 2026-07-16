Novinář AFP na obloze nad Kyjevem viděl několik světelných záblesků, po nichž následovalo šest výbuchů. V západokyjevské Svjatošynské čtvrti byl zasažen sklad a v Darnycké čtvrti na jihovýchodě města dopadly úlomky raket na nebytové budovy, uvedl na sociálních sítích starosta metropole Vitalij Kličko.
Cílem ruských útočných dronů je také Charkov na severovýchodě Ukrajiny, kde byly zasaženy tři čtvrti, jak uvedl starosta tohoto města Ihor Terechov.
Ruské údery přichází několik hodin po návštěvě předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenová v Kyjevě, která po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským oznámila uzavření dohody mezi EU a Ukrajinou o společné výrobě dronů.
Kyjev je od června pravidelně terčem ruských útoků prováděných balistickými raketami, které jsou rychlé a hůře zachytitelné. Metropoli trápí zejména nedostatek raket PAC-3 pro své americké systémy Patriot, které jsou nezbytné k sestřelování balistických střel.
Americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil svůj záměr povolit Ukrajině výrobu raket určených pro Patrioty a Zelenskyj ve středu řekl, že by se tak mohlo stát do konce letošního roku.