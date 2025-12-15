Ukrajinci udeřili na Moskvu. Obyvatelé hlásí výbuchy, nad město stoupal dým

Starosta Moskvy během noci několikrát na telegramu informoval, že protivzdušná obrana sestřelila drony mířící nebo útočící na ruské hlavní město.
„Na místě dopadu trosek pracují specialisté ze záchranných služeb,“ napsal v jednom z příspěvků. Podrobnosti o případných následcích útoků nejsou známy.
Server RBK Ukrajina uvádí, že obyvatelé Moskvy a Moskevské oblasti a místní telegramové kanály hlásili výbuchy. Bylo tomu tak například v Kašiře v jižní části Moskevské oblasti. Kvůli hrozbě dronů v neděli večer přerušila provoz letiště Domodědovo a Žukovskij.
Jurij Sljusar, gubernátor Rostovské oblasti sousedící s Ruskem okupovanými částmi Ukrajiny oznámil, že region v noci čelil masivnímu dronovému útoku. Nikomu se nic nestalo, uvedl Sljusar. Na několika místech vznikly menší škody. Kvůli poškození elektrického vedení zásobujícího vodárenskou infrastrukturu v okolí města Kamens-Šachtinskij jsou odběratelé v několika obcích bez dodávek vody.
Úřady v Belgorodské oblasti v sousedství Ukrajiny v neděli večer ohlásily ukrajinský raketový útok. „Kvůli ostřelování jsou vážné škody na inženýrské infrastruktuře,“ uvedl gubernátor Vjačeslav Gladkov na telegramu. Nikomu se zřejmě nic nestalo. Podle analýzy telegramového kanálu Astra se cílem útoku stala belgorodská elektrárna a teplárna Luč.
Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo, že jeho protivzdušná obrana v noci sestřelila 130 ukrajinských dronů, z toho 38 nad Astrachanskou oblastí ležící u Kaspického moře. V dalším příspěvku na telegramu resort oznámil likvidaci dalších 18 nepřátelských bezpilotních letounů.
V Berlíně v pondělí bude pokračovat jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Američany a evropskými spojenci o ukončení rusko-ukrajinské války, kterou rozpoutal v únoru 2022 šéf Kremlu Vladimir Putin. Zelenskyj v neděli mluvil s americkou delegací. Rusko na berlínská jednání pohlíží odmítavě.