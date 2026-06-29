VIDEO: Ruskou cisternu s palivem chránil speciální tým, Ukrajinci ho zlikvidovali

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  19:26aktualizováno  19:26
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Ukrajinské speciální síly zveřejnily video, které podle nich zachycuje útok na ruskou mobilní palebnou skupinu určenou k ochraně cisteren s palivem před drony. Ukrajinci tvrdí, že jednotku vyřadili ještě předtím, než stihla doprovodit jediný konvoj.

Ukrajinská armáda neuvedla, kde záběry pořídila. Proukrajinské účty na sociálních sítích ale v souvislosti s videem zmiňují pozemní koridor na anektovaný poloostrov Krym, po němž Rusko přepravuje přes okupované části Záporožské nebo Chersonské oblasti palivo a vojenský materiál.

Ukrajinské drony v rámci války s Ruskem už necílí pouze na rafinerie a ropné terminály ve vnitrozemí nepřátelské země. Zasahují také cisterny a náklaďáky na silnicích mířících přes okupovaná teritoria jižní Ukrajiny na Krym. V kritickém úseku významné federální silnice už platí omezení dopravy.
Federální silnice R-280 „Novorusko“ má pro Rusko obrovský dopravní, strategický ale i emocionální význam.
Názvem „Novorusko“ silnice připomíná imperiální označení z časů Kateřiny Veliké, které Moskva používá k legitimizaci okupace jihovýchodu Ukrajiny.
Silnice R-280 je alternativní trasou ke Kerčskému mostu, na nějž Ukrajinci už několikrát udeřili a přes který nákladní auta již vůbec nejezdí.
12 fotografií

Ukrajina v posledních měsících systematicky útočí na ruskou ropnou infrastrukturu a logistické trasy.

Terčem úderů se opakovaně stávají rafinerie, sklady paliva i přečerpávací stanice hluboko na ruském území. Podle Kyjeva mají tyto údery oslabit schopnost Moskvy vést válku.

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