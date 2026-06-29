VIDEO: Ruskou cisternu s palivem chránil speciální tým, Ukrajinci ho zlikvidovali

Ukrajinská armáda neuvedla, kde záběry pořídila. Proukrajinské účty na sociálních sítích ale v souvislosti s videem zmiňují pozemní koridor na anektovaný poloostrov Krym, po němž Rusko přepravuje přes okupované části Záporožské nebo Chersonské oblasti palivo a vojenský materiál.
Ukrajina v posledních měsících systematicky útočí na ruskou ropnou infrastrukturu a logistické trasy.
Terčem úderů se opakovaně stávají rafinerie, sklady paliva i přečerpávací stanice hluboko na ruském území. Podle Kyjeva mají tyto údery oslabit schopnost Moskvy vést válku.