V útocích na Kyjev budeme pokračovat, je to odveta, oznámilo Rusko

  13:43aktualizováno  13:43
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v pondělí uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu za ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne.
Dobrovolníci Červeného kříže pomáhají zraněné ženě po ruském útoku na obytnou čtvrť v Kyjevě. (24. května 2026) | foto: Evgeniy MaloletkaAP

Další ruské útoky na ukrajinské hlavní město jsou podle Zacharovové reakcí na ukrajinské útoky včetně toho v okupovaném Starobilsku v Luhanské oblasti, kde podle Moskvou dosazených úřadů v noci na pátek zahynulo 21 lidí. Úřady tvrdí, že cílem byl internát pedagogické školy.

Ruský prezident Vladimir Putin dříve obvinil Kyjev, že šlo o záměr, a nařídil připravit odvetu. V noci na sobotu pak ruská armáda provedla rozsáhlý útok s pomocí stovek dronů a desítek střel na Kyjev a další části Ukrajiny, při kterém zahynuli čtyři lidé a dalších 87 bylo zraněno.

Ukrajinská armáda uvedla, že u Starobilsku zasáhla elitní dronovou velitelskou jednotku.

Ruské ministerstvo podle Zacharovové připravuje prohlášení, které má obsahovat také varování pro zahraniční diplomatický sbor.

Moskva již začátkem května vyzvala pracovníky diplomatických misí v Kyjevě, aby ukrajinské hlavní město opustili v souvislosti s možným ruským úderem, který by nastal v případě, že by Ukrajina svými útoky na Rusko narušila oslavy Dne vítězství 9. května.

Ukrajina už pátým rokem vzdoruje rozsáhlé invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky prováděné oběma stranami. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty.

OSN nedávno uvedla, že ve válce přišlo o život přes 15 tisíc civilistů, včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

