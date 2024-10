Drony z Ruska sestřelujeme, ale nijak ho za to nekritizujeme, řekl Lukašenko

Drony, které při vysílání na Ukrajinu či do Ruska náhodou zabloudí do vzdušného prostoru sousedního Běloruska, tato země sestřeluje. V pátek to sdělil běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, který tak toto téma okomentoval vůbec poprvé. Bělorusko podle něj nekritizuje ani jednu zemi za to, že bezpilotní letouny vysílá. Pohrozil však zatažením jeho země do války.