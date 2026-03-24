Rusko útočí masivně drony ve dne. Ukrajinci nic takového nepamatují

Ruský útok na centrum západoukrajinského Ivano-Frankivsku zabil dva lidi a další čtyři včetně šestiletého dítěte zranil, uvedla šéfka oblastní správy Svitlana Onyščuková na Telegramu. Ve Vinnycké oblasti ruský útok připravil o život jednoho člověka, dalších jedenáct lidí zranil, uvedla vedoucí tamní regionální správy Natalja Zabolotná.
Drony též zasáhly centrum západoukrajinského Lvova, kde vážně zranily dva lidi, jedním z cílů byl kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO, sdělila premiérka Julija Svyrydenková.
„Rusko útočí na plné centrum města za bílého dne. Jen před několika minutami zasáhly rusko-íránské drony Lvov, vážně zranily dva lidi,“ napsala odpoledne na síti X ukrajinská premiérka Svyrydenková. „Jedním z cílů byl kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO,“ dodala. Zveřejnila přitom video, na kterém je vidět, jak jeden z dronů zasahuje budovu.
Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat dříve oznámil, že Rusové od rána už vypustili přes 400 dronů. „V tak velkém rozsahu je to v podstatě poprvé. Nepamatuji se na takové denní útoky s takovým počtem dronů,“ dodal.
Také BBC označila tento denní ruský vzdušný útok na Ukrajinu za neobvyklý. Rusko zpravidla útočí na Ukrajinu bezpilotními letouny Šáhed v noci, aby zkomplikovalo práci protivzdušné obrany, mobilních palebných skupin a stíhacích dronů. Denní útoky takového rozsahu a hloubky jsou vzácné, uvedla stanice na svém webu.
V noci na úterý přitom Rusové podle ukrajinských vzdušných sil vyslali na Ukrajinu 392 bezpilotních letounů a 34 střel s plochou dráhou letu, z nichž se obraně podařilo zneškodnit 25 střel a 365 dronů. Letectvo zároveň informovalo o nočních zásazích šesti raket a 27 dronů na 22 místech.
Noční ruské útoky podle ukrajinských úřadů zabily nejméně pět lidí a další zranily. Prezident Volodymyr Zelenskyj ještě před nočním útokem nabádal obyvatele k ostražitosti před možným masivním ruským úderem.