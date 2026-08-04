Ukrajincům jsme zasáhli sedm lodí, hlásí Rusko. Nasadilo vylepšené drony

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  13:05aktualizováno  13:05
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Ruské dronové údery zasáhly sedm nákladních lodí v přístavu v jihoukrajinském Mykolajivu a v Černém moři, oznámilo ministerstvo obrany v Moskvě. Podle něho přepravovaly zasažené lodě náklad pro ukrajinské ozbrojené síly.

Válka na Ukrajině

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Rusko lodě zasáhlo za pomoci dronů Geraň-4 Siker. „Lodě, které dodávaly vojenské zásoby, byly zasaženy v přístavu Mykolajiv a během tranzitu po moři v operační zóně Černého moře,“ uvedla ruská obrana.

Ruské údery zasáhly sedm lodí v mykolajivském přístavu a Černém moři
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Ruské ministerstvo poznamenalo, že pravidelné útoky na ukrajinské přístavy a plavidla snižují schopnost ukrajinských ozbrojených sil přepravovat zbraně a vojenskou techniku.

Informace nelze nezávisle ověřit, ale podobné ruské útoky jsou v poslední době poměrně časté.

Na druhou stranu Ukrajina, která se od února 2022 brání ruské invazi, v posledních týdnech zintenzivnila údery proti lodím, které považuje za součást takzvané ruské stínové flotily i proti dalším ruským plavidlům, které podle Kyjeva využívá Moskva k válečnému úsilí.

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