Ukrajinci poslali drony na Saratovskou rafinerii. Gubernátor mluví o zabitých

Podle ukrajinského serveru RBK-Ukrajina, který se odvolává na svědectví místních obyvatel, byly nad Saratovskou rafinerií vidět výbuchy. Rafinérie přitom nedávno obnovila provoz po jiném ukrajinském dronovém útoku.
Busargin oznámil, že v důsledku útoku bezpilotních prostředků byly poškozeny „objekty civilní infrastruktury“, včetně několika bytů v jednom domě.
Podle ruského ministerstva obrany protivzdušná obrana v noci sestřelila 28 z celkových 41 ukrajinských dronů nad Saratovskou oblastí. Úřad ve svých ranních přehledech obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Neuvádí ani škody. Regionální ruští představitelé zpravidla informují o konkrétních škodách nebo případně o zraněných či zabitých civilistech.
Informace nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů. Ukrajina, která se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, obvykle cílí své údery v hloubi ruského území na vojenské či energetické objekty. K útoku se zatím ukrajinské síly nevyjádřily.